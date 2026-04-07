Ένα σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν οι κάμερες του διαστημοπλοίου Orion της NASA, καθώς η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο, «κρύβοντάς» τον για λίγα λεπτά, στη διάρκεια της αποστολής Artemis II.

Το timelapse βίντεο δείχνει τη Σελήνη να καλύπτει σταδιακά τον ηλιακό δίσκο, πριν ο Ήλιος επανεμφανιστεί πίσω από το φεγγάρι. Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο προσέφερε στο πλήρωμα μια μοναδική εικόνα του διαστήματος, απαλλαγμένη από το έντονο φως του Ήλιου.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το κέντρο ελέγχου της αποστολής ανέφερε ότι ένα φωτεινό σημείο που διακρινόταν στο βάθος της εικόνας ήταν ο πλανήτης Αφροδίτη.

This is mind blowing.



Someone created the high res timelapse of the Artemis 2, Orion spacecraft passing close to the Moon.pic.twitter.com/95go3XuZXk April 7, 2026

Σύμφωνα με τη NASA, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II ταξίδεψαν βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν, περνώντας από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Η πορεία αυτή τους έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την επιφάνεια του φεγγαριού υπό συνθήκες έντονης κοσμικής ακτινοβολίας.

Η αποστολή Artemis II, που εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά την εποχή του Apollo και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, με το πλήρωμα να πραγματοποιεί ένα ταχύ ταξίδι γύρω από το φεγγάρι και πίσω στη Γη.

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη Σελήνη

Νέες φωτογραφίες από την ιστορική προσέγγιση της Σελήνης από τα μέλη της αποστολής Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA προσφέροντας μια μοναδική οπτική της Γης από το Διάστημα.



Στα νέα στιγμιότυπα απεικονίζεται τμήμα του φεγγαριού ανάμεσα στην ημέρα και τη νύχτα, η Γη σε μακρινή απόσταση αλλά και το πλήρωμα να φοράει προστατευτικά γυαλιά.

Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Safety first!



The Artemis II astronauts can be seen in their eclipse glasses, worn to protect their eyes when they experienced a solar eclipse on April 6. The Sun, the Moon, and the Orion spacecraft aligned — and Moon joy was had! pic.twitter.com/AySBKEbUdY — NASA (@NASA) April 7, 2026