Ακόμη και σε μία από τις σημαντικότερες διαστημικές αποστολές των τελευταίων δεκαετιών, η NASA δεν καταφέρνει να αποφύγει τα σενάρια συνωμοσίας. Η αποστολή Artemis II, η πρώτη επανδρωμένη πτήση σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, βρέθηκε στο επίκεντρο αμφισβήτησης εξαιτίας ενός βίντεο που έγινε viral στα social media.

Η αφορμή δόθηκε από ένα απόσπασμα συνέντευξης των αστροναυτών Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen στο CNN, το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο επίμαχο βίντεο, που κυκλοφόρησε κυρίως στην πλατφόρμα X, χρήστες εστιάζουν σε ένα λούτρινο παιχνίδι που αιωρείται μέσα στο διαστημόπλοιο. Υποστηρίζουν ότι παρατηρείται ένα «οπτικό σφάλμα», το οποίο –κατά την άποψή τους– αποδεικνύει χρήση green screen.

Η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο μιλά για «αποτυχία επαυξημένης πραγματικότητας» και αφήνει υπόνοιες ότι η αποστολή είναι σκηνοθετημένη, ενισχύοντας τη θεωρία ότι το υλικό είναι κατασκευασμένο.

There’s a video going around claiming a “glitch” during a NASA Artemis II livestream showed green screen text on a plush toy.



The original broadcast does NOT show green screen text on the plush toy. The circulating version has been altered to create confusion. pic.twitter.com/qDVpPzj0hQ — The Premium 24 (@ThePremium_24) April 5, 2026

Η πραγματική εξήγηση

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί φαίνεται να βασίζονται σε λανθασμένα δεδομένα. Σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το μέσο The Premium 24, το υποτιθέμενο «σφάλμα» δεν εμφανίζεται στις αυθεντικές μεταδόσεις της αποστολής.

Αντίθετα, το φαινόμενο φαίνεται να προκύπτει από επεξεργασμένη εκδοχή του βίντεο, πιθανότατα λόγω χρήσης τεχνολογίας chroma key (green screen overlay) κατά την αναπαραγωγή, η οποία δημιούργησε τεχνητά οπτικά artefacts.

Όπως επισημαίνεται, στο πρωτογενές υλικό δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο, ενώ η εκδοχή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει αλλοιωθεί, οδηγώντας σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

Η προσωρινή απώλεια επικοινωνίας

Παράλληλα, η αποστολή Artemis II βρέθηκε για λίγο εκτός επικοινωνίας με τη Γη, όταν το σκάφος πέρασε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Η διακοπή διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, κάτι απολύτως αναμενόμενο λόγω της γεωμετρίας της τροχιάς.

Λίγο πριν από αυτό, το πλήρωμα είχε ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13, φτάνοντας πιο μακριά από οποιαδήποτε επανδρωμένη αποστολή μετά το 1970.

Συμβολικές ονομασίες κρατήρων

Σε μια συμβολική κίνηση, οι αστροναύτες ζήτησαν άδεια από το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον για να ονομάσουν δύο νέους σεληνιακούς κρατήρες που εντόπισαν.

Ο πρώτος ονομάστηκε «Integrity», από την κάψουλα της αποστολής, ενώ ο δεύτερος «Carroll», προς τιμήν της συζύγου του διοικητή Reid Wiseman, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από έξι χρόνια λόγω καρκίνου.

Η διάδοση των θεωριών συνωμοσίας

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μπορούν να εξαπλωθούν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από μεγάλα επιστημονικά εγχειρήματα. Παρά την ύπαρξη αξιόπιστων πηγών και πολλαπλών μεταδόσεων, αποσπασματικά ή επεξεργασμένα βίντεο αρκούν για να δημιουργήσουν σύγχυση.

Στην περίπτωση της Artemis II, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί περί «σκηνοθετημένων πλάνων» δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αλλά σε αλλοιωμένο υλικό που κυκλοφόρησε εκτός του αρχικού του πλαισίου.

