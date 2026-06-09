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Τους τέσσερις αστροναύτες της επόμενης αποστολής του προγράμματος Artemis ανακοίνωσε η NASA, θέτοντας ως στόχο την εκτόξευση σε τροχιά γύρω από τη Γη τον επόμενο χρόνο. Κύριος στόχος είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης (docking) χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, όπως η SpaceX και η Blue Origin, δοκιμή που αποτελεί ορόσημο πριν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να στείλουν ξανά αστροναύτες για προσδάφιση στη Σελήνη το 2028.

Ποιοι θα είναι οι τέσσερις αστροναύτες

Οι τέσσερις αστροναύτες είναι οι εξής: Ο κυβερνήτης Ράντι Μπρέσνικ, ο πιλότος Λούκα Παρμιτάνο (Luca Parmitano) και οι ειδικοί αποστολής Φρανκ Ρούμπιο και Άντρε Ντάγκλας. Ο Μπομπ Χάινς ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος του πληρώματος, ενώ ο Παρμιτάνο θα είναι ο πρώτος Ιταλός που θα ταξιδέψει στη Σελήνη.

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Οι αστροναύτες του Artemis III θα εκτοξευθούν με την κάψουλα Orion στην κορυφή του πυραύλου SLS (Space Launch System) της NASA, εκτελώντας μια αποστολή παρόμοια με την ιστορική πτήση του Apollo 9 τον Μάρτιο του 1969. Τότε, τρεις αστροναύτες είχαν δοκιμάσει τη σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Εκείνη η πτήση είχε ακολουθήσει την επιτυχημένη αποστολή Apollo 8 σε σεληνιακή τροχιά, στα τέλη του 1968.

Στη συνέχεια, η πτήση του Apollo 10 δοκίμασε τη σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι, πριν το Apollo 11 πραγματοποιήσει τελικά την πρώτη προσδάφιση στη Θάλασσα της Γαλήνης τον Ιούλιο του 1969.

Είναι εφικτή η προσελήνωση του 2028;

Ναι, σύμφωνα με τη NASA. Πιθανότατα όχι, σύμφωνα με σχεδόν όλους τους άλλους.

Η επίσημη θέση της NASA είναι ότι Αμερικανοί αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Σελήνη έως το 2028 και ότι τα «αρχικά στοιχεία της βάσης» θα έχουν εγκατασταθεί έως το 2030. Η Κίνα στοχεύει επίσης σε μια επανδρωμένη προσελήνωση μέχρι το 2030. Ο ανταγωνισμός είναι πραγματικός και οι Αμερικανοί θέλουν να επικρατήσουν.

Ο στόχος της αποστολής

Το αν μπορούν να το πετύχουν είναι άλλο ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους ισχυρισμούς της NASA και στην πραγματική κατάσταση των πυραύλων που θα χρειαστεί. Το σκάφος προσελήνωσης που προορίζεται να μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια – το Starship της SpaceX – είναι υπερβολικά βαρύ για να φτάσει στη Σελήνη με ένα μόνο γέμισμα καυσίμων.

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Για να τα καταφέρει, πρέπει να ανεφοδιαστεί σε τροχιά από έναν στόλο περίπου δέκα δεξαμενόπλοιων Starship, μεταφέροντας κρυογενικό μεθάνιο και οξυγόνο μεταξύ συνδεδεμένων διαστημοπλοίων. Κανείς δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Η πρώτη δοκιμαστική επίδειξη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, στα τέλη της φετινής χρονιάς. Τον Μάρτιο, οι ίδιοι οι ελεγκτές του Κογκρέσου ανέφεραν ότι η SpaceX είχε σημειώσει μόνο «περιορισμένη πρόοδο» σε αυτή την τεχνολογία. Έπειτα, η εξέδρα εκτόξευσης της Blue Origin εξερράγη.

🚨: NASA just unveiled the new Artemis III crew!



– Andre Douglas (Mission Specialist)

– Frank Rubio (Mission Specialist)

– Luca Parmitano (Pilot)

– Randy Bresnik (Commander)



The mission is currently planned for 2027 and will test Orion's rendezvous and docking capabilities… pic.twitter.com/fSyXp32YRY — Space Explained (@SpacedExplained) June 9, 2026

Για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση – που πλέον προγραμματίζεται ως η αποστολή Artemis IV στις αρχές του 2028 – όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν, διαδοχικά, για πρώτη φορά και μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα χωρίς κανένα περιθώριο καθυστέρησης.

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Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι ειδικοί με τους οποίους μίλησα θεωρούν ότι το 2028 είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος. Ο Simeon Barber, επιστήμονας που ειδικεύεται στη Σελήνη στο The Open University, το έθεσε ακόμη πιο ωμά όταν μιλήσαμε τον περασμένο μήνα:

«Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν η Κίνα φτάσει εκεί πρώτη.»

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