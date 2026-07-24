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Οι υπεύθυνοι του σταθμού δίνουν προτεραιότητα στη φετινή μυθοπλασία και τις ενημερωτικές εκπομπές, ενώ οι επιδόσεις τους θα καθορίσουν το μέλλον του ριάλιτι επιβίωσης.

Η εταιρεία παραγωγής Acun Medya επιθυμεί την επιστροφή του παιχνιδιού, το οποίο ενδεχομένως θα περιλαμβάνει ξανά διάσημους παίκτες υπό την παρουσίαση του Γιώργου Λιανού.

Ο προεκλογικός χαρακτήρας της επόμενης σεζόν και η πληθώρα πολιτικών εκπομπών στη βραδινή ζώνη περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες ένταξης του συγκεκριμένου προγράμματος στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

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Παρά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου που προκάλεσε όχι μόνο πανελλήνιο σοκ αλλά διεθνές, καθώς η είδηση είχε μεταδοθεί σε όλον τον πλανήτη, φήμες αναφέρουν ότι η διοίκηση του ΣΚΑΪ σκέφτεται σοβαρά να επαναφέρει το Survivor στη μικρή οθόνη τον Ιανουάριο του 2027.

Πηγές από το κανάλι του Φαλήρου αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο, χωρίς να έχει αποκλειστεί ποτέ, δεν έχει συζητηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή καθώς προτεραιότητα όλων είναι το νέο πρόγραμμα του σταθμού με τις δύο καθημερινές σειρές του Ανδρέα Γεωργίου πριν και μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων καθώς και η εκπομπή του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου.

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Υπάρχουν φωνές (και μάλιστα ισχυρές) μάλιστα που λένε ότι ο ΣΚΑΪ πρέπει να απομακρυνθεί πλέον από προγράμματα όπως το Survivor, ενώ όπως είναι λογικό η πλευρά της Acun Medya επιθυμεί την επιστροφή του παιχνιδιού στο β΄μισό της σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιδόσεις της μυθοπλασίας θα κρίνουν πολλά καθώς μέχρι τις Γιορτές ο σταθμός θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την έκβαση του μεγάλου στοιχήματος που παίρνει φέτος στην prime time ζώνη.

Το φετινό Survivor, παρά το -πολύ- άδοξο και πρόωρο τέλος του, σημείωσε πιο υψηλές επιδόσεις από τον προηγούμενο κύκλο.

Θύμα (και) των βουλευτικών εκλογών το Survivor;

Αν και, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ τρέιλερ συμμετοχών για την επόμενη σεζόν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής Acun Medya, όχι μόνο υπάρχει η φόρμα συμμετοχής αλλά βρίσκεται πιο πάνω και από την αντίστοιχη του The Voice που θα έχει κάνει πρεμιέρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Πάντως οι παραπάνω πηγές τονίζουν επίσης και την ιδιαιτερότητα της επόμενης σεζόν που θα έχει προεκλογικό χαρακτήρα και πολύ περισσότερες πολιτικές εκπομπές στη βραδινή ζώνη, άρα στενεύουν τα περιθώρια για να χωρέσει στο πρόγραμμα και το Survivor.

Σε περίπτωση επιστροφής του reality επιβίωσης, πρώτη επιλογή για την παρουσίαση παραμένει ο Γιώργος Λιανός, ενώ είναι αρκετά πιθανό να επιστρέψουν και οι διάσημοι στο παιχνίδι, προκειμένου να κερδίσει ξανά ένα μέρος της χαμένης του λάμψης.