Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με νέο λουκ εμφανίστηκε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στα δικαστήρια στην Πάτρα, όπου έμαθε τα ευχάριστα για μη έκδοσή του στην Αυστραλία.

«Είμαι χαρούμενος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Θεό και τους δικηγόρους μου, που έκαναν τέλεια δουλειά, και την ελληνική Δικαιοσύνη», είπε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας.

Advertisement

Advertisement

«Τώρα θα επιστρέψω στο σπίτι μου στο Αίγιο, κουραστήκαμε πάρα πολύ», συνέχισε.

Σε ερώτηση, δε, για το εάν έχει κάποιο σχόλιο για την Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας απάντησε: «Δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη φορά».

Υπενθυμίζεται ότι τη μη έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία αποφάσισε σήμερα το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών

Η διάσκεψη του Συμβουλίου ήταν μαραθώνια (διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες) και έβαλε –τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο– φρένο στο αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την παράδοσή του.

Η υπόθεση είχε συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα έκδοσης.

Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ανατρέποντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.

Πηγή: flamis.gr, apohxos.gr