Ένας άνδρας των δυνάμεων ασφαλείας κρατά το γκλομπ του απέναντι σε διαδηλωτές σε σημείο διαμαρτυρίας, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας υποστηρικτών του ινδικού κόμματος «Cockroach Janta» προς το κοινοβούλιο, την ημέρα έναρξης της συνεδρίασης της περιόδου των μουσώνων, απαιτώντας την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμεντρά Πραντάν λόγω διαρροών θεμάτων εξετάσεων, κοντά στο Τζαντάρ Μαντάρ, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 20 Ιουλίου 2026. REUTER8/Anushree Fadnavis

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νεανικό «Κίνημα της Κατσαρίδας» στην Ινδία κατήγγειλε τη σύλληψη και κράτηση του ιδρυτή του, Αμπιτζίτ Ντίπκε, από τις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του κινήματος συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας προκειμένου να καταθέσουν γραπτό υπόμνημα με τα αιτήματά τους για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας λόγω σκανδάλου στις εξετάσεις ιατρικών σχολών.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, χρησιμοποιώντας το όνομα του κινήματος ως σύμβολο της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κρατική καταστολή.

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Σε τροχιά ακραίας έντασης βρίσκεται η Ινδία, καθώς το νεανικό «Κίνημα της Κατσαρίδας» (Cockroach Movement) κατήγγειλε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ότι ο ιδρυτής του, Αμπιτζίτ Ντίπκε, προσήχθη και κρατείται από την αστυνομία.

Η σύλληψη σημειώθηκε την ίδια ώρα που δύο άλλα ηγετικά στελέχη του κινήματος πραγματοποιούσαν μια σύντομη, δεκάλεπτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί δίαυλος επικοινωνίας.

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Διαδηλωτές του Κινήματος της Κατσαρίδας σε πορεία προς το Κοινοβούλιο της Ινδίας / Reuters

«Καταθέσαμε γραπτό υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι θα συζητήσει το θέμα εσωτερικά στην κυβέρνηση. Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής εκπρόσωπος του κινήματος, Σαουράβ Ντας, αμέσως μετά τη συνάντηση.

Οι πολιτικές αναταράξεις κορυφώνονται, καθώς χιλιάδες υποστηρικτές του κινήματος επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το ινδικό κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές απαιτούν την άμεση παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, αλλά και του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, στον απόηχο ενός τεράστιου σκανδάλου που αφορά τη διαρροή θεμάτων στις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις για τις ιατρικές σχολές.

Διαδηλωτές του Κινήματος της Κατσαρίδας σε πορεία προς το Κοινοβούλιο της Ινδίας / Reuters

Τι είναι το «Κίνημα της Κατσαρίδας» στην Ινδία

Το «Κίνημα της Κατσαρίδας» (Cockroach Movement) γεννήθηκε ως μια αυθόρμητη, νεανική και κυρίως φοιτητική κίνηση διαμαρτυρίας που γιγαντώθηκε ταχύτατα.

Ο όρος «κατσαρίδα» χρησιμοποιήθηκε συμβολικά από τους ίδιους τους φοιτητές. Αντικατοπτρίζει την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα τους αντιμετωπίζει ως «παράσιτα» ή ως κάτι ασήμαντο, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζει και την ανθεκτικότητα: όπως οι κατσαρίδες επιβιώνουν κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, έτσι και η νεολαία αρνείται να καμφθεί από την κρατική καταστολή.

Το κίνημα ξέσπασε με αφορμή το πολύκροτο σκάνδαλο διαρροής θεμάτων και νοθείας στις εξαιρετικά ανταγωνιστικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ιατρικά πανεπιστήμια της χώρας (NEET). Οι νεαροί διαδηλωτές καταγγέλλουν τη βαθιά διαφθορά, την αναξιοκρατία και την κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος, ζητώντας δικαιοσύνη, διαφάνεια και την παραίτηση των υπεύθυνων κυβερνητικών στελεχών.