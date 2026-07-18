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Στις επικείμενες εμφανίσεις της θα συνοδεύεται από τον Δήμο Αναστασιάδη, ενώ τις επαγγελματικές της προτάσεις διαχειρίζεται ο πρώην σύζυγος και μάνατζέρ της Φώτης Ζογλοπίτης.

Η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων για τη νέα τηλεοπτική σειρά «Μπλε Ώρες» που ξεκινά τον Σεπτέμβριο στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όταν δεν εργάζεται, η καλλιτέχνις επιλέγει να διαμένει στη Συκιά Χαλκιδικής, διατηρώντας αποστάσεις από την έντονη δημοσιότητα και το σύστημα του χώρου.

Μετά την αποχώρησή της από την Panik, η Πάολα ανήκει πλέον στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας Spicy Records.

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Μπορεί τα τελευταία 14 χρόνια η Πάολα να πρωταγωνιστεί στις νυχτερινές πίστες, έχοντας κάνει επιτυχημένες συνεργασίες, τις ημέρες που δεν τραγουδάει ζει πολύ μακριά από το «σύστημα» επιστρέφοντας στο καταφύγιό της στη Συκιά Χαλκιδικής, το μέρος όπου μεγάλωσε.

Τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται εξάλλου συζητάει πρώτος ο πρώην σύζυγος και μάνατζέρ της, Φώτης Ζογλοπίτης με τον οποίο έχουν αποκτήσει την 23χρονη, σήμερα, Παολίνα.

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Η Πάολα με τον σύντροφό της, Λάζαρο Βαφειάδη και τον πρώην σύζυγό της, Φώτη Ζογλοπίτη.

Μετά την επιτυχημένη της συνεργασία με τον Πάνο Κιάμο στην «Πύλη Αξιού» της Θεσσαλονίκης, η Πάολα επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα παίρνοντας τη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou. Η συμφωνία με τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες.

Μάλιστα στις αρχές της άνοιξης είχε γίνει γνωστό ότι η Πάολα θα συνέχιζε τη συνεργασία της με τον Πάνο Κιάμο στο Fantasia της Παραλιακής αλλά τελικά η συμφωνία δεν προχώρησε και τη θέση τους πήρε το δίδυμο Ιακωβίδη- Ελληνίδου.

Το παρασκήνιο έχει αρκετό ενδιαφέρον καθώς μετά την αποχώρηση της Άννας Βίσση, είχε δεχτεί πρόταση για τον συγκεκριμένο χώρο και η Δέσποινα Βανδή αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου, οι οποίες τελικά αποφάσισαν περάσουν μαζί τον επόμενο χειμωνα στο NOX του Ομίλου Μαροσούλη- Κοταρίδη.

Η Πάολα όμως δεν θα εμφανίζεται μόνη της τον χειμώνα στο Hotel Ermou. Η επιθυμία της ήταν να μην έχει δίπλα της λαϊκό καλλιτέχνη, έτσι στο πλευρό της θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης που επιστρέφει και εκείνος στις μεγάλες πίστες της πρωτεύουσας μετά από μια μικρή απουσία.

Πάολα: Θα ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων στις «Μπλε Ώρες»

Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, η 44χρονη Πάολα, της οποίας το κανονικό όνομα είναι Παγώνα Καραμήτσιου, θα ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων της νέας καθημερινής σειράς του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε Ώρες» που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ. Η τραγουδίστρια, μετά την αποχώρησή της από την Panik, ανήκει στο δυναμικό της Spicy Records.