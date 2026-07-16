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Έχοντας κάνει μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της προηγούμενης σεζόν, ο Παναγιώτης Στάθης βρίσκεται πλέον εκτός ΑΝΤ1, όπως είναι σε θέση να επιβεβαιώσει η HuffPost (την είδηση δημοσίευσε πρώτος ο Γρηγόρης Μελάς).

Στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, ο Παναγιώτης Στάθης είχε μάλιστα σπάσει το συμβάλαιό του με το OPEN, προκειμένου να αναλάβει τη παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» έχοντας δίπλα του την Άννα Λιβαθυνού. Οι επιδόσεις όμως στους πίνακες τηλεθέασης ήταν πολύ χαμηλές (όπως και η χημεία ανάμεσά τους), με απότελεσμα η συμπαρουσιάστρια του Παναγιώτη Στάθη να απομακρυνθεί με συνοπτικές διαδικασίες- ενώ συνέχιζε να πληρώνεται- για να επανέθλει στην πρωινή ζώνη του σταθμού από την προσεχή Δευτέρα δίπλα στον Νίκο Ρογκάκο και τον Στέφανο Σίσκο.

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Ο Παναγιώτης Στάθης είχε ξεκινήσει στον ΑΝΤ1 έχοντας δίπλα του την Άννα Λιβαθυνού

Στάθης- ΑΝΤ1: Βελούδινο διαζύγιο

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της HuffPost, οι συζητήσεις που έκανε ο Παναγιώτης Στάθης με την ηγεσία του σταθμού δεν είχαν αίσια κατάληξη και ενώ ακουγόταν έντονα πως θα μεταφερθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, τελικά βρέθηκε εκτός ΑΝΤ1. Το διαζύγιο χαρακτηρίζεται ως «συναινετικό» και από τις δύο πλευρές, ενώ ο 54χρονος δημοσιογράφος βρίσκεται ήδη σε επαφές με άλλους σταθμούς για το επόμενό του βήμα- αρκετοί δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες στον ΣΚΑΪ.