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Ο τελικός του Your Face Sounds Familiar -που θύμισε σε διάρκεια το J2US του Νίκου Κοκλώνη, κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης παρά την “πίεση” του Μουντιάλ, φτάνοντας τo 24,5% στην ανακοίνωση του νικητή από τον Σάκη Ρουβά και τον μέσο όρο στο δυναμικό κοινό να ξεπερνάει το 17% και στο σύνολο να ανεβαίνει στο 20%.

Κόντρα στις προβλέψεις που ήθελαν νικητή τον Biased Beast -τελικά βγήκε τρίτος- την πρώτη θέση πήρε η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία συγκίνησε ιδιαίτερα κριτές και κοινό με την επιτυχημένη μεταμόρφωσή της σε Τζόνι Κας στο τραγούδι Hurt.

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Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μέμος Μπεγνής, έχοντας μεταμφιεστεί στον Τομ Φράνσις από το θρυλικό μιούζικαλ Sunset Boulevard και στην τέταρτη ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε σε Στέλιο Καζαντζίδη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Η ζωή μου όλη» .

«Δεν το περίμενα, δεν είχα προετοιμαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη νίκη μου την αφιερώνω στον γιο μου, τον Παναγιώτη» ήταν τα πρώτα λόγια της φετινής νικήτριας.

Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει τη νέα σεζόν

Αν και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του ΑΝΤ1, το Your Face Sounds Familiar θα έβγαινε ξανά στον αέρα το φθινόπωρο του 2027, η εντυπωσιακή πορεία που κατέγραψε στους πίνακες τηλεθέασης φαίνεται πως αλλάζει τα σχέδια του σταθμού, με τον Σάκη Ρουβά να ανακοινώνει ότι το λαμπερό show θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν στο δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς, ο ΑΝΤ1 επιχειρήσει να κερδίσει το κοινό με δύο μεγάλα shows, αφού στο επίσημο πλάνο βρίσκεται και το Dancing with the Stars.