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Το νέο σύστημα συνδέει τον μισθό των Αρχιερέων με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καταργεί παράλληλα όλα τα επιδόματα, τα έξοδα παράστασης και τις πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% των εν λόγω αποδοχών, ενώ για τους Βοηθούς Επισκόπους το ποσοστό ορίζεται στο 70% αυτών των αποδοχών.

Η εφαρμογή του νέου τρόπου μισθοδοσίας ξεκινά επίσημα από την 1η Ιουλίου 2026, αντικαθιστώντας το προηγούμενο αυτόνομο καθεστώς που ίσχυε για την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία.

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Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το νέο μισθολόγιο των Αρχιερέων – Πόσα θα λαμβάνουν Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες και Επίσκοποι

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική ρύθμιση που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

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Το νέο σύστημα συνδέει τις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου, ενώ παράλληλα καταργεί όλα τα επιδόματα και τις πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Οι νέες αποδοχές

Ως βάση υπολογισμού ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Με βάση τη νέα ρύθμιση:

ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και οι εν ενεργεία και τιτουλάριοι Μητροπολίτες, θα λαμβάνουν το 90% του ποσού αυτού, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως ,

, οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα αμείβονται με το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, δηλαδή 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή καταργείται το προηγούμενο αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές των Αρχιερέων εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου.

Τι αλλάζει με τα επιδόματα

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι πέραν των βασικών αποδοχών δεν καταβάλλεται καμία άλλη οικονομική παροχή.

Έτσι, καταργούνται:

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τα έξοδα παράστασης και κίνησης,

οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές και συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προηγούμενες διατάξεις.

Από πότε ισχύει

Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, η εφαρμογή του νέου τρόπου μισθοδοσίας ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2026, οπότε και οι αποδοχές των Αρχιερέων θα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση το νέο σύστημα.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Η ρύθμιση είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την ψήφισή της, καθώς αφορά αποκλειστικά τους Αρχιερείς και όχι τους εφημερίους.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει την αύξηση «πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος», σημειώνοντας ότι «ο Μητροπολίτης διοικεί μια μεγάλη Μητρόπολη» και ότι οι αποδοχές του δεν θα μπορούσαν να είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες του Μουφτή.

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Για τους εφημερίους είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση είχε προηγουμένως προχωρήσει στη θεσμική κατοχύρωση των οργανικών τους θέσεων, κάνοντας λόγο για την επίλυση ενός ζητήματος που εκκρεμούσε επί δεκαετίες.

Αναλυτικά το ΦΕΚ για το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος:







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