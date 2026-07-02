Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα φλατ δερμάτινα σανδάλια αποτελούν μια διαχρονική επιλογή για κάθε καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, προσφέροντας άνεση και ευελιξία σε ποικίλους ενδυματολογικούς συνδυασμούς.

Τα σανδάλια με λουράκι στον αστράγαλο επιστρέφουν δυναμικά, προσδίδοντας μια ρομαντική και κομψή αισθητική που ταιριάζει ιδανικά σε αέρινα σύνολα.

Οι λεπτές πλατφόρμες επανέρχονται στη μόδα με πιο διακριτικές γραμμές, συνδυάζοντας το ύψος με την άνεση για τις εμφανίσεις της σεζόν.

Οι σαγιονάρες αναβαθμίζονται σε fashion staple, καθώς οι δερμάτινες εκδοχές τους φοριούνται πλέον εύκολα με επίσημα ή καθημερινά ρούχα.

Τα σανδάλια με λουράκι στο δάχτυλο συμπληρώνουν τις φετινές τάσεις, προσφέροντας μια μοντέρνα και εκλεπτυσμένη λεπτομέρεια σε κάθε καλοκαιρινό ντύσιμο.

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Τα σανδάλια είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό ζευγάρι παπουτσιών της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας μας. Είναι άνετα, ευέλικτα και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμόζοντας εύκολα κάθε εμφάνιση στις ανάγκες της ημέρας. Από τα μίνιμαλ σχέδια μέχρι τις πιο εντυπωσιακές επιλογές, οι φετινές τάσεις αποδεικνύουν πως η κομψότητα και η πρακτικότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί μόδας, το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίζεται από από σχέδια που ισορροπούν ανάμεσα στον μινιμαλισμό, τη δεκαετία του ’90 και τις boho επιρροές, ενώ δίνουν έμφαση στη διαχρονικότητα αντί στις υπερβολές.

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1. Φλατ δερμάτινα σανδάλια (Flat Leather Sandals)

Τα φλατ δερμάτινα σανδάλια εξακολουθούν να αποτελούν την πιο ασφαλή επένδυση για το καλοκαίρι. Με λεπτά λουράκια, φυσικές αποχρώσεις και ποιοτικά υλικά, συνδυάζονται εύκολα με λινά φορέματα, βερμούδες, wide-leg παντελόνια ή ακόμα και κοστούμια, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα.

Σύμφωνα με το Who What Wear, πρόκειται για το ζευγάρι που δεν λείπει από καμία capsule wardrobe, καθώς δεν επηρεάζεται από τις εναλλαγές των τάσεων και παραμένει σταθερή επιλογή κάθε καλοκαίρι.



2. Σανδάλια με λουράκι στον αστράγαλο (Ankle Strap Sandals)

Τα σανδάλια που αγκαλιάζουν τον αστράγαλο επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας μια πιο ρομαντική αλλά και boho αισθητική. Τα συναντάμε τόσο σε φλατ εκδοχές όσο και με χαμηλό τακούνι (kitten heels), ενώ ταιριάζουν ιδανικά με αέρινα φορέματα, λινά σετ και maxi φούστες.

Το belvoir.be αναφέρει πως τα ankle strap sandals αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές τάσεις της χρονιάς, χάρη στην κομψότητα και την ευελιξία τους.



3. Λεπτές πλατφόρμες (Slim Wedges)

Οι wedges επιστρέφουν, αλλά σε μία πολύ πιο κομψή και διακριτική εκδοχή. Οι λεπτές πλατφόρμες διαθέτουν πιο φίνα γραμμή, μεταλλικές λεπτομέρειες, λείο δέρμα και ιδιαίτερα κοψίματα, προσφέροντας ύψος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.

Σύμφωνα με το Vogue, οι slim wedges ήταν από τις πιο έντονες παρουσίες στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με πολλούς διάσημους οίκους μόδας να παρουσιάζουν σύγχρονες εκδοχές τους.

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4. Σαγιονάρες (Flip-Flops)

Οι σαγιονάρες έχουν ξεφύγει εδώ και καιρό από την παραλία. Οι δερμάτινες ή μίνιμαλ εκδοχές τους φοριούνται πλέον με λινά παντελόνια, slip φορέματα αλλά ακόμη και με tailored σύνολα, επιβεβαιώνοντας πως αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς.

Όπως σημειώνει το Harper’s Bazaar πολλά διάσημα brand συνέβαλαν καθοριστικά στο να μετατραπούν οι flip-flops σε fashion staple, αποδεικνύοντας πως η απλότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά κομψή.

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5. Σανδάλια με δαχτυλίδι στο δάχτυλο (Toe-Ring Sandals)

Ανάμεσα στις πιο εκλεπτυσμένες τάσεις της σεζόν βρίσκονται και τα toe-ring σανδάλια. Το χαρακτηριστικό λουράκι που αγκαλιάζει το μεγάλο δάχτυλο χαρίζει μια πιο μοντέρνα αισθητική, ενώ κάνει ακόμη και το πιο απλό σύνολο να δείχνει πιο προσεγμένο.

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Τα σανδάλια αυτά ξεχωρίζουν ως μία από τις πιο ευέλικτες επιλογές του φετινού καλοκαιριού, καθώς συνδυάζονται εξίσου εύκολα με φορέματα, λινά παντελόνια, βερμούδες αλλά και denim.

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Το κοινό στοιχείο όλων των τάσεων

Παρά τις διαφορετικές αισθητικές, οι μεγαλύτερες τάσεις στα σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026 έχουν έναν κοινό παρονομαστή: επενδύουν στην άνεση, τη διαχρονικότητα και την ευελιξία Η φετινή μόδα απομακρύνεται από τις υπερβολές και στρέφεται σε σχέδια που μπορούμε να φορέσουμε για περισσότερες από μία σεζόν, συνδυάζοντάς τα εύκολα με τα περισσότερα κομμάτια της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας μας.

Με πληροφορίες από Who What Wear, belvoir.be,Vogue, Harper’s Bazaar

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