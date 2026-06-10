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Η Έλενα Γαλύφα περιέγραψε την πρόσφατη εμπειρία της από την μεταφορά της με ταξί, λέγοντας ότι κοιμήθηκε μέσα σε αυτό για περίπου μισή ώρα, με τον οδηγό του οχήματος να της ανοίγει μάλιστα και το air condition.

Η fashion blogger μοιράστηκε την αντίδραση του οδηγού, καθώς και την σύντομη συζήτηση που είχαν προτού κοιμηθεί στο ταξί: «Πήρα ταξί για να κοιμηθώ μισή ώρα μέσα σε αυτό. Από το να οδηγούσα καλύτερο το ταξί να ξεκουραστούμε λίγο, εκεί έχουμε καταντήσει.

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Σοφέρ δεν μπορούμε να έχουμε και παίρνουμε ταξί. Ήμουν οριζοντίως, δεν με έβλεπε από τον καθρέφτη. Ξάπλωσα κανονικά, του λέω “σας πειράζει;” μου λέει “όχι, κάτσε εκεί να σου ανάψω και air condition. Τι μουσική θες;” είπα “ό,τι σας ευχαριστεί”. Είχε εκεί μία μπαλάντα, δεν δυσκολεύτηκα».