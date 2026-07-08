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Οι ανδρικές στιλιστικές επιλογές αλλάζουν εποχή και ένα αξεσουάρ που για χρόνια θεωρούνταν «γυναικείο» αποκτά πλέον θέση στις εμφανίσεις πολλών ανδρών celebrities και αθλητών. Οι τσάντες ώμου και τα πολυτελή bags γίνονται μέρος της καθημερινής εικόνας ανδρών που δεν φοβούνται να πειραματιστούν με τη μόδα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας αυτής τάσης. Ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής, που ξεχωρίζει για τις επιδόσεις του στο γήπεδο, τραβά πλέον την προσοχή και για το προσωπικό του στυλ, επιλέγοντας κομμάτια από κορυφαίους οίκους μόδας όπως Hermès, Chanel και Louis Vuitton.

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Οι εμφανίσεις του συνδυάζουν μίνιμαλ αισθητική, ουδέτερους τόνους, denim επιλογές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τη διαφορετική του προσέγγιση στη μόδα. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του, ολοκλήρωσε ένα πιο «διανοούμενο» look με μπερέ, γυαλιά και μια εμβληματική Birkin τσάντα.

Η νέα αυτή φιλοσοφία έχει ήδη υιοθετηθεί και από άλλους αθλητές, όπως ο Τζέικομπ Ελόρντι και ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας, που αντιμετωπίζουν τη μόδα ως μέσο προσωπικής έκφρασης.

Ο Χάαλαντ φαίνεται πως δεν είναι μόνο ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της γενιάς του, αλλά και ένα νέο πρόσωπο που διεκδικεί θέση στον κόσμο της μόδας.