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Το μνημόσυνο της Γωγώς Μαστροκώστα τελέστηκε την περασμένη Κυριακή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η Βικτώρια Δέλλα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική στην Κύπρο κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Τραϊανός Δέλλας προγραμματίζει να μετακομίσει στην Κύπρο για να συνεχίσει την καριέρα του ως προπονητής ποδοσφαίρου.

Ο Τραϊανός Δέλλας αναμένεται να μιλήσει δημόσια για την απώλεια της συζύγου του κατά το επόμενο διάστημα.

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Στη γιορτή αποφοίτησης της Βικτώριας Δέλλα από ιδιωτικό Λύκειο, κατάφερε να χαμογελάσει ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ίσως για πρώτη φορά, μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, Γωγώς Μαστροκώστα, της οποίας το μνημόσυνο τελέστηκε την Κυριακή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου σε έντονα φορτισμένο κλίμα

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου» έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram. «Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου».

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«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που είμαι ικανή να γίνει εξαιτίας της αγάπης και της στήριξής σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε η Βικτώρι; Δέλλα στο Insta Story της.

Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.

Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.

Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

Βικτώρια Δέλλα: Καινούρια αρχή στην Κύπρο

Στην Κύπρο ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική η μοναχοκόρη του Τραϊανού Δέλλα που θα κλείσει τα 18 της χρόνια τον Δεκέμβρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί της θα μετακομίσει και εκείνος για να κάνει επίσης μια νέα αρχή στην καριέρα του ως προπονητής (είχε διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για να σταθεί στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα).

Η Βικτώρια Δέλλα μάλιστα πέρασε εκεί τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής της, καθώς την εποχή που γεννήθηκε ο πατέρας της αγωνιζόταν στην ομάδα της Ανόρθωσης και η οικογένεια είχε μετακομίσει στη Λάρνακα.

Στο επόμενο διάστημα ο Τραϊανός Δέλλας θα μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την απώλεια της συζύγου του καθώς επιθυμεί, όχι μόνο να μιλήσει για το μεγαλείο της ψυχής της και τον αγώνα που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα αλλά και για να ξεκαθαρίσει κάποιες ανακρίβειες που είχαν ακουστεί -λόγω παραπληροφόρησης- για την ασθένειά της θέλωντας να τονώσει το ηθικό ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο.