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Η Μαρία Καλάβρια μίλησε για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, σημειώνοντας πως ακόμα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή. Όπως ανέφερε, η σχέση τους ήταν πολύ στενή και τη θεωρούσε σαν αδερφή της.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μαρία Καλάβρια περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει μετά τη δυσάρεστη είδηση, τονίζοντας πως η απώλεια είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για εκείνη. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδερφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ίδια εξήγησε πως προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος της, κρατώντας στη μνήμη της τις όμορφες στιγμές που είχαν ζήσει μαζί. Μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα ως έναν άνθρωπο δυναμικό, χαμογελαστό και αισιόδοξο, που παρά τις δυσκολίες παρέμενε θετική και ανοιχτή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια της εκλιπούσας, όμως υπογράμμισε πως δεν επιθυμεί να αναφερθεί δημόσια στην προσωπική τους κατάσταση. Όπως είπε, οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη Γωγώ χρειάζονται χρόνο και ιδιωτικότητα για να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο.