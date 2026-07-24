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Η τραγουδίστρια απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον σύντροφό της Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους Ερμή.

Ο Αλμπέρτο Μποτία ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Κηφισιάς μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Το ζευγάρι παραμένει μαζί τα τελευταία εννέα χρόνια και ο Αλμπέρτο Μποτία έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στην Ελλάδα.

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Συνεχίζει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις η Ελένη Φουρέιρα με την οικογένειά της στα διαλείμματα της περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα. Η 39χρονη περφόρμερ, αν και δεν συνηθίζει να ανεβάζει φωτογραφίες της οικογένειάς της στα social media, αυτή τη φορά έκανε μία εξαίρεση και μοιράστηκε με τους followers της αυθόρμητα στιγμιότυπα από της διακοπές της.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρο Μποτία επέλεξαν το ξενοδοχείο Parocks στον Αμπελά- στην ίδια παραλία περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους χωρίς να αποχωρίζονται στιγμή τον μοναχογιό τους Ερμή.

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Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από την οικογενειακή απόδραση στην Πάρο που είχε κάνει πριν από δύο εβδομάδες.

«Ο Ερμής είναι πολύ γλυκό και τρυφερό παιδί» λέει φίλος της οικογένειας στη HuffPost.

Η Ελένη Φουρέιρα διατηρεί ιδανικές αναλογίες κάνοντας πολλή γυμναστική και υγιεινή διατροφή.

Φουρέιρα- Μποτία: Εννέα χρόνια μαζί

Εδώ και λίγες μέρες ο Αλμπέρτο Μποτία έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις έχοντας αναλάβει πλέον τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα της Κηφισιάς: «Αλμπέρτο, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες ως ποδοσφαιριστής στην Κηφισιά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζεις να αποτελείς αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας, από ένα νέο και μείζονος σημασίας πόστο. Σου ευχόμαστε καλή αρχή, υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η διοίκηση.

Ο Αλμπέρτο Μποτία, έχοντας αποφασίσει να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα πριν ακόμα γίνει πατέρας, είχε αρνηθεί δελεαστικές προσφορές από ομάδες του εξωτερικού και προτίμησε να αγωνιστεί για τρεις σεζόν με την ομάδα της Κηφισιάς. Όσο για την Ελένη Φουρέιρα, σύμφωνα με τους δικούς της ανθρώπους, παραμένει το ίδιο ερωτευμένη μαζί του όπως τον πρώτο καιρό της γνωριμίας τους.

«Ο Αλμπέρτο Μποτία προσπαθεί να μιλάει Ελληνικά στον μικρό Ερμή» αποκαλύπτει η ίδια πηγή στη HuffPost.

“Υπάρχουν πολλές φορές ακόμα και μετά από 10 χρόνια που είμαστε μαζί που του λέω “τι ωραίος άντρας που είσαι”, είναι φοβερό. Του τα έχει δώσει όλα ο Θεός. Υπάρχουν στιγμές όπως όταν ήταν προχθές με τον μικρό στην πισίνα και λέω “ποιος από τους δύο τώρα είναι πιο καλλονός”. Τους κοιτάεω και τους αγαπώ και τους θαυμάζω και τους δύο και ειδικά τον Αλμπέρτο σαν μπαμπά, ακόμα πιο πολύ” είχε παραδεχτεί η Ελένη Φουρέιρα στις αρχές Ιουλίου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Επόμενος σταθμός του Hybrid Tour της Ελένης Φουρέιρα θα είναι η Καλαμάτα καθώς τη Δευτέρα 27/7 θα τραγουδήσει στο γήπεδο του Μεσσηνιακού.