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Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε πρόσφατα σε ξενοδοχείο στην Ελούντα της Κρήτης, ενώ σχεδιάζει μια νέα ρομαντική απόδραση για τον ερχόμενο Αύγουστο.

Ο Γιώργος Λιάγκας προγραμματίζει ταξίδι στην Τήνο με τους γιους του, συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του Πάνο Κατσαρίδη και τον γιο του.

Η Μαρία Αντωνά ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, καθώς η εκπομπή στην οποία συμμετείχε δεν θα συνεχιστεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας επιδιώκει να διατηρήσει την επαγγελματική του πορεία ξεχωριστά από την προσωπική του ζωή με τη σύντροφό του.

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Στο Royal Beach της Βουλιαγμένης εντόπισε πριν από λίγες μέρες ο φακός του περιοδικού ΟΚ! τον Γιώργο Λιάγκα με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. Το γνωστό ζευγάρι έφτασε ξεχωριστά στην παραλία αργά το μεσημέρι (εκείνη συνεχίζει τη ραδιοφωνική της εκπομπή στον Sfera) αλλά έφυγαν μαζί λίγο πριν από τις 8 το βράδυ.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά στο εξώφυλλο του ΟΚ! που κυκλοφορεί σήμερα, Τετάρτη.

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό φωτορεπορτάζ του περιοδικού, η Μαρία Αντωνά ήταν πιο διαχυτική με τον αγαπημένο της, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Το ζευγάρι διανύει το τρίτο καλοκαίρι της σχέσης του που ξεκίνησε το Πάσχα του 2024, ενώ εκείνη έχει μετακομίσει τον τελευταίο χρόνο στο σπίτι του στην περιοχή της Βούλας.

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Η Μαρία Αντωνά βγάζοντας selfie στην παραλία.

Μαρία Αντωνά: Το ρομαντικό τριήμερο στην Κρήτη με τον αγαπημένο της

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά φιλοξενήθηκαν στο πολυτελές ξενοδοχείου του φίλου τους Ηλία Κοκοτού στην Ελούντα της Κρήτης, ένα μέρος που επισκεπτόταν ο ίδιος συχνά και κατά την περίοδο του γάμου του με τη Φαίη Σκορδά.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας προγραμμάτιζε να ταξιδέψει στην Τήνο μαζί με τους γιους του αλλά και τον Πάνο Κατσαρίδη με τον δικό του γιο, ο οποίος είναι συμμαθητής με τον Δημήτρη Λιάγκα σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο. Ο Πάνος Κατσαρίδης και ο Γιώργος Λιάγκας συνεργάστηκαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ενώ αυτή την περίοδο ο γνωστός παραγωγός βρίσκεται σε αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά από την Ελούντα.

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη Μαρία Αντωνά, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, καθώς η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν. Φήμες που την ήθελαν να ενσωματώνεται στην εκπομπή του συντρόφου της δεν είχαν ποτέ βάση καθώς ο Γιώργος Λιάγκας φαίνεται αποφασισμένος αυτή τη φορά να κρατήσει χωριστά την προσωπική από την επαγελματική του ζωή.

Πάντως το γωνστό ζευγάρι προγραμματίζει άλλη μια ρομαντική απόδραση τον Αύγουστο, όταν η 41χρονη ραδιοφωνική παραγωγός και dj δεν θα έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι γιοι του Γιώργου Λιάγκα θα συνεχίσουν τις διακοπές τους με τη μητέρα τους και τον αρραβωνιαστικό της.