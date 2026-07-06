Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η φετινή τηλεοπτική σεζόν χαρακτηρίστηκε από έντονη εσωστρέφεια και έλλειψη πρωτογενούς ρεπορτάζ, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Οι εκπομπές αναλώθηκαν σε αυτοαναφορικά σχόλια και ανακύκλωση προσώπων, αποτυγχάνοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Άρια Καλύβα υποστήριξε πως η τηλεόραση οδηγήθηκε σε μια βίαιη διαδικασία αυτορύθμισης λόγω της ποιοτικής της ένδειας.

Παράλληλα, η ίδια επισήμανε ότι η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, σχολιάζοντας επικριτικά τη στάση του Γιώργου Λιάγκα.

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Το πρωί της Κυριακής, η Άρια Καλύβα αποχαιρέτησε το κοινό του OPEN μαζί με την ομάδα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ». Η γνωστή δημοσιογράφος με πολύχρονη θητεία στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εξηγεί γιατί τηλεοπτική σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε ήταν «αυτοκαταστροφική» για την ψυχαγωγία και αν μετάνιωσε για την επιλογή να συνεργαστεί με το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου.

Άρια Καλύβα, τι γεύση σου άφησε η φετινή σεζόν;

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Η τοποθέτησή μου αφορά στο γενικό πλαίσιο. Επομένως αυτό που θέλω να πω είναι πως η φετινή σεζόν άφησε πίσω της ένα έντονο αποτύπωμα τηλεοπτικής ένδειας. Η τηλεόραση φέτος επιβεβαίωσε τον χειρότερο εαυτό της και για το λόγο αυτο προέβη και σε μια βίαιη διαδικασία κάθαρσης και αυτορύθμισης. Αναλώθηκε σε μια ακραία αυτοαναφορικότητα, ελλείψει παραγωγής πρωτογενούς υλικού. Και όταν αναφέρομαι σε πρωτογενές υλικό, εννοώ φυσικά το ρεπορτάζ, το οποίο απουσίαζε ξεκάθαρα.

Εκπομπές του λεγόμενου infotainment, λόγω αδυναμίας παραγωγής πρωτολείου υλικού, βάφτιζαν «ρεπορτάζ» και «αποκλειστικά» τηλεφωνικές συνομιλίες προσώπων που προηγουμένως είχαν παρελάσει από παντού – εννοώ απο τις γνήσιες ενημερωτικές εκπομπές-, θεωρώντας ότι με μια ένδειξη «αποκλειστικού» σε συνδυασμό με ένα «πασπάλισμα» δεκάλεπτων «πύρινων» αλλά βαρετών λαϊκότροπων, τις περισσότερες φορές, μονολόγων στην οθόνη, που κατέληγαν και πάλι σε αυτοαναφορικότητα, θα έριχναν στάχτη στα μάτια των τηλεθεατών και θα τους κορόιδευαν. Όμως, όπως είδατε από τα χαμηλά ποσοστά που σημείωναν στην προσπάθεια, όπως λέει ο σοφός λαός, να «βάψουν πασχαλινά αυγά με μετεωρισμούς», δείχνει ότι το κοινό τελικά τους τιμώρησε.

Παράλληλα, εκτός από την έλλειψη ρεπορτάζ, βιώσαμε και μια πρωτοφανή έλλειψη νέων προσώπων. Με αποτέλεσμα, πρωταγωνιστές του lifestyle και της ψυχαγωγίας να γίνονται σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι παρουσιαστές, ανακυκλώνοντας διαρκώς τις προσωπικές τους κόντρες και μετατρέποντας το τηλεοπτικό τοπίο σε μια ιδιότυπη αρένα εσωτερικής κατανάλωσης, όπου αναλώνονταν στο να σχολιάζουν και να επικρίνουν ο ένας τον άλλον. Και όλο αυτό, εκτός από ανυπόφορα βαρετό, ήταν και παντελώς αδιάφορο για την κοινωνία, καθώς αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το ίδιο το μικρο-οικοσύστημα της τηλεόρασης.

Σε ό,τι με αφορά, θα έλεγα ότι ήταν μια σεζόν μεταβατική και κάπως περιοριστική. Τηλεοπτικά, αισθάνθηκα οτι δεν εδόθη η ευκαιρία στο ρεπορτάζ που επί σχεδον 30 χρονια υπηρετώ με συνέπεια, να αναπνεύσει. Ωστόσο, ως επαγγελματίας, όφειλα να ακολουθώ εντολές και το έκανα. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το OPEN. Η διοίκηση του σταθμού με τίμησε με την επιλογή της να με εντάξει στο δυναμικό του και η ευγνωμοσύνη μου αφορά αποκλειστικά στο κανάλι.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Άρια Καλύβα θα συνεχίσει την τηλεοπτική της θητεία στο OPEN.

Αν μπορούσες να πας τον χρόνο πίσω θα έκανες το ίδιο;

Ο Σοπενχάουερ εύστοχα αναφέρει ότι η ζωή δεν είναι παρά ένα εκκρεμές που ταλαντεύεται ανάμεσα στον πόνο και την ανία. Το να μετανιώνεις για επιλογές είναι μια πολυτέλεια για όσους δεν αντέχουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, υπό τις συνθήκες που υπήρχαν. Το αν θα το ξαναέκανα είναι μια υποθετική ερώτηση χωρίς ουσία. Κοιτάζω μόνο μπροστά.

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Γενικότερα πάντως, δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου γιατί οι αποφάσεις εξαρτώνται πάντα από τις συνθήκες. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι σύμφωνα με τον Δαρβίνο, τα είδη που επιβιώνουν ειναι εκείνα που μπορούν να προσαρμόζονται σε αυτές. Όποιες και αν ειναι. Το δόγμα που καθορίζει την πορεία μου και γενικά τη ζωή μου, είναι το «σκάσε και κολύμπα». Και φέτος, απλώς το ακολούθησα για άλλη μια φορά.

Η τελευταία εμφάνιση της Άριας Καλύβα για τη φετινή σεζόν.

Αληθεύουν τα δημοσιεύματα που σε θέλουν να παραμένεις στο OPEN με καθημερινή εκπομπή;

Τα δημοσιεύματα συνήθως θρέφονται από την ανάγκη τους για θόρυβο. Προφανώς ως επαγγελματίας οφεíλω να συζητώ, να ακούω, να δέχομαι ή να απορρίπτω οποια πρόταση πέφτει στο τραπέζι. Στην παρούσα φάση, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά και να είχα, προφανώς και δεν θα το ακούγατε απο εμένα γιατί δεν είμαι αρμόδια να προβαίνω σε δημόσιες τοποθετήσεις για αυτά τα θέματα.

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Οι αποφάσεις λαμβάνονται απο τους ιθύνοντες των καναλιών και οι ανακοινώσεις των συνεργασιών, όπως καλύτερα γνωρίζεις, γίνονται απο τους ίδιους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι από τους συντελεστές των εκπομπών και τους εργαζόμενους.

Η Άρια Καλύβα με τον Γιώργο Λιάγκα, τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιάννη Μαλλιαρό το 2023.

Άρια Καλύβα για Γιώργο Λιάγκα: «Η πίεση οδηγεί σε λάθη και χοντράδες»

Πριν από λίγες μέρες εκφράστηκες αυστηρά για τον Γιώργο Λιάγκα, τον οποίο έχεις στηρίξει επανειλημμένα όμως στο παρελθόν. Τι άλλαξε;

Δεν άλλαξα εγώ, οι άνθρωποι αλλάζουν και σίγουρα, αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό όταν πιέζονται. Και η πίεση συνήθως ως κακός σύμβουλος οδηγεί σε λάθη και χοντράδες. Ο Γιώργος Λιάγκας φέτος είχε καλές και κακές στιγμές. Και αυτό ήταν κάτι που το επεσήμανα ακόμη και στον ίδιο τηλεοπτικό αέρα την περίοδο των τριών χρόνων που μοιράστηκα μαζί του. Η στήριξη στο παρελθόν αφορούσε σε συγκεκριμένες στιγμές και δεν ήταν σε καμία περιπτωση λευκή επιταγή.

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Όταν η κριτική σκέψη υποχωρεί μπροστά στον εύκολο εντυπωσιασμό, δεν έχω κανέναν λόγο να χαρίζομαι και να λείχω ηλιοκαμένα χέρια κουνώντας χαριτωμένα την ουρά μου σαν μικρόσωμο poodle. Πόσο μάλλον οταν παρατηρώ από απόσταση με καθαρή, νηφάλια ματιά. Είμαι αυστηρή πρώτα με τον εαυτό μου. Επομένως γινεται εύκολα αντιληπτό, ότι για τους άλλους ο πήχης είναι αδιαπραγμάτευτος.