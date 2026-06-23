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Η διοίκηση του σταθμού επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με την παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με την εταιρεία παραγωγής.

Ο σταθμός εξετάζει τη μεταφορά της εκπομπής στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμετοχή της Μαρίας Μπακοδήμου.

Η οριστική απόφαση σχετικά με το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού και τη θέση της παρουσιάστριας θα ανακοινωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Αναζήτηση αντικαταστάτη θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η ίδια η παρουσιάστρια αποφασίσει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό project.

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Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί μία πληροφορία που θέλει τη Μαρία Μπακοδήμου να βρίσκεται εκτός OPEN την επόμενη σεζόν, αλλά το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» να συνεχίζεται με άλλον παρουσιαστή- συγκεκριμένα αναφέρεται το όνομα του Τάσου Τρύφωνος που έχει παρουσιάσει ξανά το συγκεκριμένο project με επιτυχία.

Τι έχει συμβεί όμως στην πραγματικότητα; Καταρχάς η Μαρία Μπακοδήμου έχει συμβόλαιο με τη Barking Well του Νίκου Κοκλώνη, έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τα γυρίσματά της για τη φετινή σεζόν ενώ τις τελευταίες μέρες βρίσκεται εκτός Αθηνών. Η παρουσιάστρια διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με την εταιρεία παραγωγής όσο και με τη διοίκηση του OPEN, ενώ οι επιδόσεις του «Κρίκου» κρίθηκαν ικανοποιητικές. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα της εκπομπής ανήκουν στον σταθμό και όχι στη BW.

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Το παρασκήνιο με τη Μαρία Μπακοδήμου

Εβδομάδα αποφάσεων για το OPEN αυτή που διανύουμε, κυρίως για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Στο κομμάτι της Ενημέρωσης, που αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του σταθμού, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει ήδη κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων και ετοιμάζεται να «επιτεθεί» ακόμα πιο δυναμικά τη νέα, προεκλογική, σεζόν.

Στην ψυχαγωγία, η συνθήκη δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, αφού υπήρξαν σκληρές περικοπές στο μπάτζετ και πολλές συζητήσεις για μεταγραφές παρουσιαστών έμειναν μετέωρες. Ο σταθμός, λοιπόν, όπως αναφέρουν πηγές της HuffPost, επιθυμεί να συνεχιστεί ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» και τη νέα σεζόν με τη Μαρία Μπακοδήμου ιδανικά στο τιμόνι.

Αυτό που δεν έχει ακόμα αποφασιστεί είναι αν η εκπομπή θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα ή θα μετακομίσει στο Σαββατοκύριακο- στη μία περίπτωση μιλάμε για 180 επεισόδια ενώ στη δεύτερη για μόλις 60.

Αν το OPEN προχωρήσει στο δεύτερο σενάριο, τα γυρίσματα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, γεγονός που αφήνει πιθανότατα εκτός τη Μαρία Μπακοδήμου. Η τελευταία όμως δεν έχει κάνει ακόμα το καθοριστικό ραντεβού, αφού η τελική απόφαση του σταθμού για το μέλλον του «Κρίκου» θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μαρία Μπακοδήμου παραμένει η προτεραιότητα και των δύο πλευρών και ο αντικαταστάτης της θα αναζητηθεί μόνο αν εκείνη αποφασίσει να αποχωρήσει.