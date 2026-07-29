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Η συνεργασία μεταξύ των παρουσιαστών Νίκου Στραβελάκη και Μίνας Καραμήτρου χαρακτηρίστηκε από έντονες εσωτερικές εντάσεις και δυσκολίες παρά την επιτυχία του προγράμματος.

Η παραγωγή αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, καταγράφοντας συνολικά δεκατρείς αποχωρήσεις και τέσσερις αλλαγές αρχισυντακτών μέσα σε μία τηλεοπτική περίοδο.

Η Μίνα Καραμήτρου αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τον σταθμό, διατηρώντας ωστόσο μια αξιοπρεπή στάση παρά το δυσάρεστο κλίμα που επικρατούσε στα παρασκήνια.

Οι μελλοντικές επαγγελματικές κινήσεις της δημοσιογράφου παραμένουν αβέβαιες, καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι φήμες για πιθανή μετακίνησή της σε άλλο τηλεοπτικό μέσο.

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Από την αρχή της σεζόν είχε φανεί ότι η ιδέα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου να πάρει στα χέρια του την πρωινή ζώνη του OPEN και να ενώσει δύο παλιούς γνώριμους, τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, θα έκανε την έκπληξη της σεζόν. To «10 Παντού» σημείωσε πολύ υψηλότερα ποσοστά από την ψυχαγωγική εκπομπή που διαδέχτηκε, «κλέβοντας» ουσιατικά μια μεγάλη μερίδα του ανδρικού κοινού κυρίως από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η τηλεοπτική χημεία των δύο έμπειρων δημοσιογράφων ήταν αποτελεσματική, αλλά συχνά εκρηκτική κυρίως πίσω από τις κάμερες. «Εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα της υπομονής της» λέει πηγή από την εκπομπή του OPEN. «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη συνεργασία της ζωής της. Παρόλα αυτά δεν έκανε ποτέ καμία αρνητική διαρροή, γιατί ήθελε και εκείνη το καλύτερο και για την εκπομπή και για τον σταθμό γενικότερα».

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Μπορεί η Μίνα Καραμήτρου να κρατούσε μια αξιοπρεπέστατη στάση, το ίδιο όμως δεν φαινόταν να ισχύει για άλλα μέλη της εκπομπής που αποχωρούσαν με θυμό και στεναχώρια ο ένας με τον άλλον. Κατά τη διάρκεια της σεζόν η εκπομπή άλλαξε 4 αρχισυντάκτες, ενώ ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων/απομακρύνσεων έφτασε τις 13– τελευταία «απώλεια» η βοηθός αρχισυντάκτη, Νεφέλη Τσιναβάλου, που ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στη συγκεκριμένη εκπομπή την επόμενη σεζόν. Το συγκεκριμένο πρόσωπο μάλιστα ανήκει στο δυναμικό του OPEN από τη πρώτη μέρα της λειτουγργίας του.

Μίνα Καραμήτρου: «Είναι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά»

Όσοι γνωρίζουν από κοντά τη Μίνα Καραμήτρου λένε ότι εκτός από εξαιρετική και ακούραστη επαγγελματίας, είναι και μία ιδιαίτερα ευαίσθητη γυναίκα, που αγαπάει πολύ τους δικούς της ανθρώπους και τα ζώα. «Υπάρχει ένα ιδιαίτερα αμήχανο κλίμα στο κανάλι μετά την αιφνίδια αποχώρησή της» συνεχίζει η ίδια πηγή. «Δεν ήθελε να αποχωρήσει αλλά σίγουρα δεν άντεχε άλλο. «Ήταν και είναι μια κυρία με Κ κεφαλαίο και αυτό φάνηκε και από τη στάση της στον τηλεοπτικό αέρα και μετά την ανακοίνωση της απόφασή της». Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο συμπαρουσιαστής της, Νίκος Στραβελάκης έχει δυσανασχετήσει ιδιαίτερα με την κίνηση της.

Το 2019 είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητο της Μίνας Καραμήτρου έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην περιοχή του Παπάγου.

Προς το παρόν οι φήμες που τη θέλουν να μετακινείται είτε στον ΑΝΤ1 δίπλα στον Άκη Παυλόπουλο είτε στην Κρατική τηλεόραση- εξάλλου διαθέτει μεγάλη εμπειρία και στα δελτία ειδήσεων- δεν επιβεβαιώνται ακόμα από κάποια πλευρά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.