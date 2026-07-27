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Η δράση των Ελλήνων πιλότων προκάλεσε κύμα ευγνωμοσύνης από τους Ισπανούς πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν την αναγνώρισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε επίσης δυνάμεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών στη Γαλλία, με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών κρατών στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς προσπάθειες επιβεβαιώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συνεργασίας κατά τη διάρκεια των φυσικών καταστροφών.

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Τα ελληνικά πληρώματα δίνουν μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Ισπανίας, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμυρίζουν από μηνύματα ευγνωμοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει δυνάμεις και για τη Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις.

Η εικόνα δύο ελληνικών Canadair να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις φλόγες στην Ισπανία έχει συγκινήσει χιλιάδες πολίτες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν αμέτρητα βίντεο από τις επιχειρήσεις των ελληνικών πληρωμάτων, ενώ δεν λείπουν τα δημόσια «ευχαριστώ» προς την Ελλάδα από Ισπανούς πολίτες και δημοσιογράφους, οι οποίοι βλέπουν τα ελληνικά αεροσκάφη να συμμετέχουν στην προσπάθεια διάσωσης δασών, περιουσιών και ανθρώπινων ζωών.

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Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Ισπανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415. Η αποστολή αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μένει στα λόγια, αλλά μεταφράζεται σε πραγματική βοήθεια όταν μία χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με φυσικές καταστροφές.

Τα ελληνικά πληρώματα επιχειρούν στην περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο της χώρας. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει περίπου 50.000 εκτάρια (500.000 στρέμματα), αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Από την αρχή της χρονιάς, οι καμένες εκτάσεις στη χώρα ξεπερνούν τα 77.000 εκτάρια, ενώ οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία δίνει τη δική της άνιση μάχη. Οι τεράστιες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό προκάλεσαν μαζικές εκκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Εκεί, όμως, η ευρωπαϊκή συνδρομή προέρχεται από άλλες χώρες της rescEU και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – όπως η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Γερμανία και η Τουρκία – και όχι από ελληνικά Canadair, τα οποία αυτή τη στιγμή επιχειρούν αποκλειστικά στην Ισπανία.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Όπως στο παρελθόν η Ελλάδα δέχθηκε βοήθεια από ευρωπαϊκές χώρες στις δικές της δύσκολες στιγμές, έτσι και σήμερα οι Έλληνες πιλότοι ανταποδίδουν την αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία σώζει ζωές.

Κάθε διέλευση των ελληνικών Canadair πάνω από τα πύρινα μέτωπα συνοδεύεται από χειροκροτήματα, επευφημίες και συγκινητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι μία αναγνώριση όχι μόνο της αυταπάρνησης των πληρωμάτων, αλλά και της μακράς εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Ελλάδα στην αεροπυρόσβεση, εμπειρία που σήμερα προσφέρει γενναιόδωρα στους Ευρωπαίους εταίρους της.