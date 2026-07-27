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Έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε πως εντοπίστηκε σορός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Advertisement Advertisement July 27, 2026

Κόλαση φωτιάς αυτή την ώρα σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Συναγερμός σήμανε στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστασιακό χώρο.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα July 27, 2026

Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις. Στο σημείο έχουν σπεύσει προληπτικά 2 ασθενοφόρα με διασώστες οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να προσεγγίσουν το εργοστάσιο λόγω της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 10 οχήματα καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Σύμφωνα με το ekorinthos, η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε οξοποιία.

Η έκρηξη έχει γίνει σε πολύ μικρή απόσταση από την ΔΕΣΦΑ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ekorinthos έσκασε η δεξαμενή προπανιου που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή φωτογραφιών: ekorinthos

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