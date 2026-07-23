Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στην περιοχή των Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, στο οποίο πραγματοποιούνταν εργασίες κατασκευής σκαφών από πολυεστέρα.
Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.