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Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας τον τραυματισμό συνολικά 11 ατόμων, 3 από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο παρουσίασε σήμερα το πρωί η τηλεόραση του Mega, έχουν καταγραφεί οι πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων.

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Στα λεπτά που διαρκεί το βίντεο διακρίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Όταν το άτομο που καταγράφει το βίντεο τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να απαντά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο φαίνεται πως σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών επικεντρώνονται στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Όπως έγινε γνωστό χθες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, επεκτάθηκαν σε γειτονικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο το συνεργείο από όπου ξεκίνησε το συμβάν όσο και δύο όμορες επιχειρήσεις.