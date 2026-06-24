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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώςφωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι της Τετάρτης (24.6.26). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement Advertisement June 24, 2026

Για την κατάσβεσής της, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης κυλάει ομαλά και η εικόνα είναι καλή.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.