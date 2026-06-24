Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώςφωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από την λίμνη Κουμουνδούρου στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι της Τετάρτης (24.6.26). Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεσής της, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης κυλάει ομαλά και η εικόνα είναι καλή.
Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.