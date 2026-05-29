Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρακευής, 29 Μαΐου, σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο για ρευματοκλοπές.

Κατά την έφοδο της Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α, πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.720 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την ρευματοκλοπή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικός σκύλος και drone.

Κατά την επιχείρηση 9 άτομα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία.

Επίσης, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για 29 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, στέρηση παιδικού καθίσματος, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 7 άδειες κυκλοφορίας και 6 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.