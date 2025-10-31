Βίντεο – ντοκουμέντο για τον θάνατο της μαθήτριας στον Ασπρόπυργο μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Θριάσιο Νοσοκομείο: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν



Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στην μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πως έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star.

Aναπάντητα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία



Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας λένε οι συγγενείς. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

Advertisement

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.

Τι κατέθεσε ο γυμναστής για τον θάνατο της 10χρονης στην ΕΛ.ΑΣ.



Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας, από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της μικρής μαθήτριας.

Όπως είπε ο γυμναστής, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Advertisement

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού ότι το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.