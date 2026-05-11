Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε την Παρασκευή 8 Μαίου τον ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας το τελευταίο δελτίο ειδήσεων έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό. Από τη Δευτέρα 11 Μαίου, τη θέση της στο κεντρικό δελτίο αναλαμβάνει η Χριστίνα Βίδου.

Λίγες ώρες πριν εμφανιστεί για πρώτη φορά στη θέση που μέχρι πρόσφατα κατείχε η Σία Κοσιώνη, η έμπειρη δημοσιογράφος προχώρησε σε μία ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση στα social media για την πρώην συνάδελφό της. Μέσα από το μήνυμά της, η Χριστίνα Βίδου εξέφρασε δημόσια τον σεβασμό και τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνη.

«Respect μικρή μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντάς τη με μία φωτογραφία όπου οι δύο δημοσιογράφοι ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές.

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι τη μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου», είχε αναφέρει η Σία Κοσιώνη μετά την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου ειδήσεων.