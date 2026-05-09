Τον γιο τους βάφτισαν ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Αμφίκλεια και οι δύο γονείς επέλεξαν μία από τους νονούς του παιδιού να είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πόζαραν χαμογελαστοί, ντυμένοι ασορτί στα μπεζ, αγκαλιά με το παιδί τους, ενώ δίπλα τους είχαν και την κόρη τους.

Το παρών έδωσαν πρόσωπα από την εγχώρια σόουμπιζ, ανάμεσα στα οποία είναι η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η Έλενα Παπαρίζου αποκάλυψε ότι ο γιος του Πάνος Μουζουράκης και της Μαριλού Κόζαρη πήρε το όνομα Γεώργιος Παναγιώτης. Όπως είπε, η βάφτιση έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο με νονούς την ίδια, την Αλίκη και τον Λεωνίδα, ενώ χαρακτήρισε το μωρό χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια.

O Πάνος Μουζουράκης παντρεύτηκε τη Μαριλού Κοζάρη στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων του νησιού. Την ίδια χρόνιά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023, γεννήθηκε η πρωτότοκη κόρη τους, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου του 2025.