Στο ΣΚΑΙ βρέθηκε την Δευτέρα (11/5), η Σία Κοσιώνη, σε προγραμματισμένη επίσκεψη προκειμένου να αποχαιρετήσει συνεργάτες και φίλους.

Η δημοσιογράφος μετέβη στα γραφεία και στην αίθουσα σύνταξης του καναλιού, ώστε να συναντήσει τους συνεργάτες της, οι οποίοι της είχαν ετοιμάσει μια μικρή, συμβολική έκπληξη. Αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει πριν λίγες ημέρες και για τον αποχωρήσαντα Βασίλη Παπαδρόσο.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψης στον σταθμό, η ίδια απευθύνθηκε σε όλους, εκφράζοντας ευχαριστίες για τα περίπου είκοσι χρόνια συνεργασίας, ενώ ευχήθηκε καλή συνέχεια στους συναδέλφους της. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος την αποχαιρέτησε με θερμές αναφορές και ευχαριστίες.

Ακολούθησε ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ, Βασίλης Χιώτης, στενός συνεργάτης αλλά και προσωπικός φίλος της δημοσιογράφου, με τους δύο τους, παρουσία στελεχών, να παραμένουν για λίγο στο γραφείο και να συζητούν σε πιο χαλαρό κλίμα.

Από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει η Χριστίνα Βίδου, η οποία μετακινείται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, με τον Μάρκο Δεϊμέζη να καλύπτει το αντίστοιχο δελτίο. Οι δύο δημοσιογράφοι μάλιστα ανάρτησαν και κοινή φωτογραφία στα social media.

Η σημερινή επίσκεψη φαίνεται πως ήταν και η τελευταία της Σίας Κοσιώνη στο κτήριο του ΣΚΑΪ, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται ανακοινώσεις για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.