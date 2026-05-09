Το ΟΑΚΑ σείστηκε από τις πρώτες κιόλας νότες των Metallica, με περίπου 80.000 θεατές να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στη μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος στην Αθήνα. Η μπάντα ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου και άνοιξε τη συναυλία με το εμβληματικό «Creeping Death», προκαλώντας πανδαιμόνιο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο James Hetfield ευχαρίστησε το κοινό, δηλώνοντας συγκινημένος που οι Metallica βρίσκονται ξανά στην Ελλάδα. Οι Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo συνόδευσαν τον frontman σε μια εκρηκτική έναρξη, με το κομμάτι από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των φανατικών θαυμαστών μετά το soundcheck.
Η HuffPost βρίσκεται στο σημείο και καταγράφει το κλίμα από τη μεγάλη μουσική γιορτή που γράφει ιστορία στην Αθήνα.
Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία
Γεμίζει σιγά σιγά το ΟΑΚΑ
Ουρές εκατοντάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από νωρίς το μεσημέρι έξω από το ΟΑΚΑ, καθώς χιλιάδες θαυμαστές συρρέουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, με πολλούς να δηλώνουν πως πρόκειται για όνειρο ζωής που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα, ενώ αρκετοί περιμένουν από τη 1 το μεσημέρι για να εξασφαλίσουν καλή θέση.
Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου ανοίγουν στις 16:00, με τις αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της τεράστιας προσέλευσης. Οι διοργανωτές απευθύνουν συνεχείς οδηγίες προς το κοινό για την ομαλή είσοδο και τη σωστή ροή της βραδιάς.
Τα έκτακτα μέτρα για τη συναυλία
Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ να επισημαίνει πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων των επισκεπτών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης σε όλο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.
Παράλληλα, ο κόσμος καλείται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων όπου αυτό είναι εφικτό.