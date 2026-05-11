Σε τρεις εβδομάδες -29 Μαΐου- ολοκληρώνεται, όπως όλα δείχνουν, η καθημερινή -και άκρως «πολύπαθη»- εκπομπή που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ.

Ο 44χρονος δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα με το κανάλι του Φαλήρου και το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι η εκπομπή «Το ‘χουμε» δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν και αρκετοί συνεργάτες του ήδη αναζητούν εργασία για την επόμενη σεζόν. Παρόλα αυτά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Κώστας Τσουρός δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του από τη διοίκηση του ΣΚΑΪ.

Ο Κώστας Τσουρός στην επίσημη φωτογράφιση της ομάδας του που μέτρησε τρεις αποχωρήσεις.

Τσουρός προς ΣΚΑΪ: «Μόνο ενημέρωση»

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο Κώστας Τσουρός θα συναντηθεί με τον σταθμό, καθώς ο ίδιος έχει ήδη φροντίσει να διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση ότι τον ενδιαφέρει πλέον μόνο η ενημέρωση.

Φήμες που τον θέλουν να διαδέχεται τον Δημήτρη Πανόπουλο στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν επιβεβαιώνονται, τη στιγμή που ο πρώτος θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί από τον σταθμό αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Το ίδιο ισχύει και για την καλή του φίληΜαρία Αναστασοπούλου, η οποία όμως θεωρείται «ασφαλής».

Όσο για τα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι ο Κώστας Τσουρός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, τόσο άνθρωποι από το περιβάλλον του όσο και πηγές του ΑΝΤ1 τα διαψεύδουν κατηγορηματικά παρά το γεγονός ότι διατηρεί άρτιες σχέσεις με στελέχη του σταθμού.

Αν, πάντως, πρέπει να αναγνωριστεί μια αρετή στον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ, είναι η υπομονή του, αφού η φετινή σεζόν αποτέλεσε σίγουρα ένα μεγάλο μάθημα ζωής για εκείνον…