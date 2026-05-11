Καθώς ο Γιώργος Λιάγκας εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού ρεπορτάζ τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της «εμπλοκής» που έχει προκύψει από τις άκαρπες, μέχρι στιγμής, διαπραγματεύσεις του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΑΝΤ1, οι πληροφορίες που αφορούν στο τηλεοπτικό του μέλλον είναι συχνά αντικρουούμενες.

Τη στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου θεωρούν ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα καταφέρει να κάνει τελικά… σασμό με τη διοίκηση του ΑΝΤ1-, ο συνεργάτης του, Γρηγόρης Μελάς, ανέφερε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ότι ο παρουσιαστής έχει δεχτεί συνολικά τρεις προτάσεις για την επόμενη σεζόν (η μία από τον ΑΝΤ1), κάτι που δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει το στενό του περιβάλλον. Αυτό που έχει γίνει εξάλλου γνωστό είναι ότι η μία προσέγγισε έχει γίνει από το OPEN, ενώ πριν από δύο σεζόν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και ο ALPHA.

Στην εκπομπή του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον ΣΚΑΪ, ακούστηκε ότι η τηλεοπτική συνάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου με τον Γιώργο Λιάγκα στο πλατό του ΑΝΤ1 την προσεχή Πέμπτη (και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχει ενεργό μέτωπο ανάμεσα στον τελευταίο και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με τον Γιώργο Λιάγκα να τον κατηγορεί εμμέσως πλην σαφώς για αχαριστία) αποτελεί ουσιαστικά «μια τηλεοπτική πρόβα γάμου» όπως ανέφερε -με ερωτηματικό- ο Αλέξης Μίχας.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Ιωάννα Μαλέσκου θα συναντηθούν τηλεοπτικά αυτή την Πέμπτη, 14 Μαΐου.

Η παραπάνω φράση δεν άργησε να αναπαραχθεί χωρίς το ερωτηματικό, γεγονός που ενόχλησε ιδιαίτερα τον παρουσιαστή, ειδικά τη στιγμή που οι συνεργάτες του περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία τις τελικές αποφάσεις του που θα επηρεάσουν και το δικό τους επαγγελματικό μέλλον. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και την Ιωάννα Μαλέσκου αν και παρά τις προσκλήσεις που έχει δεχτεί για τηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκείνη επέλεξε το «Πρωινό».

Γιώργος Λιάγκας- Νίκος Συρίγος: Σχέση οργής

Μπορεί κανείς από τους δύο να μην διευκρίνησε που ακριβώς απευθύνεται, είναι όμως γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό ο Γιώργος Λιάγκας θεωρεί ότι η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της έχουν «εμμονή» μαζί του αφού δεν έχει υπάρξει ούτε μια εκπομπή τους που να μην έχει ασχοληθεί με το πρόσωπό του, σχεδόν πάντα με αρνητικό πρόσημο, ειδικά από τον Νίκο Συρίγο που τον έχει κρίνει πιο αυστηρά από όλους.

Λίγη ώρα μετά το τέλος της εκπομπής της Κυριακής, ο Γιώργος Λιάγκας, έχοντας πληροφορηθεί τι ειπώθηκε για εκείνον αλλά και για τον στενό του φίλο και συνεγάτη, Πάνο Κατσαρίδη, απάντησε με τον τραγούδι του Goin’ Through, «Πόσο μα^#*@ς είσαι». Η κίνηση αυτή εξέπληξε ακόμα και τους δικούς του ανθρώπους καθώς δεν συνηθίζει να κάνει τέτοιες αιχμηρές αναρτήσεις.

Λίγη ώρα μετά, ο Νίκος Συρίγος «απάντησε» στους Goin’ Through με Bloody Hawk: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και (ούτε θα γίνουμε)» έγραψε, χωρίς φυσικά ούτε εκείνος να αναφέρεται ονομαστικά στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

Λίγες μέρες πριν, καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Συρίγος είχε δηλώσει: «Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ. Ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει. Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Νισάφι πια. Τόσα χρόνια είσαι στην τηλεόραση. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις, σταμάτα το. Δεν μπορώ, αλήθεια».