Με μια ανάρτησή της το πρωί της Κυριακής η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε πως μαζί με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικού είναι πλέον γονείς δύο διδύμων κοριτσιών. Τα μωρά ήρθαν ήρθαν πρόωρα στον κόσμο και γι’ αυτόν τον λόγο, όπως δεν έκρυψε η ίδια, βρίσκονται ακόμα στη ΜΕΝΝ του μαιευτηρίου.

«Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πριν τα γενέθλια μου) , γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά» έγραψε η Άννα Πρέλεβιτς.

«Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα! Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει!».

Η Άννα Πρέλεβιτς με την αδελφή της, Τέα, και τη μητέρα τους, Νεβένα.

«Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Κοσμά Βρυώνη και στη μαία μου, την Αγγελική Λαγού. Το πόσο σας αγαπάω δεν περιγράφεται! 🤍

Άννα Πρέλεβιτς: «Ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας»

«Από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος, νιώθαμε πως μας περιβάλλει ένα βαθύ αίσθημα ασφάλειας, φροντίδας, εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς, κάτι πραγματικά ανεκτίμητο» συνέχισε η Άννα Πρέλεβιτς. «Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες! Και αυτό που θα κρατήσω για πάντα… είναι ότι ακόμα και στην αίθουσα τοκετού ένιωθα ήρεμη, χαμογελούσα, συζητούσα και είχα μια γαλήνη (εγώ η φοβιτσιάρα) – Αγγελική σε ευχαριστώ για τα φιλιά και τις αγκαλιές!

Η Άννα Πρέλεβιτς με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό.

Στο όμιλο Ιασώ γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς.

Σ´αγαπάω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας. Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη».