Ένας «Τίγρης του Αιγαίου» δέσποζε μεταξύ των αεροσκαφών- «πρωταγωνιστών» της DV Day της άσκησης NATO Tiger Meet 2026, στον Άραξο: Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο F-16V (Viper) της 335 Μοίρας – των «Τίγρεων του Αιγαίου»- με το έμβλημα της άσκησης, η οποία συγκεντρώνει ΝΑΤΟϊκές μοίρες με χαρακτηριστικό κλήσης την κωδική λέξη «Τίγρης».

Η 335 Μοίρα «Τίγρης» είναι η παλαιότερη Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας, αφού συγκροτήθηκε όταν η Ελλάδα ήταν υπό γερμανική κατοχή, τον Οκτώβριο του 1941 στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης. Οι πρώτοι πιλότοι της ήταν στελέχη της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που είχαν σταλεί στο Ιράκ από το 1940 για να εκπαιδευτούν από τους Βρετανούς, καθώς και αρκετοί πιλότοι που κατέφυγαν στην περιοχή μετά την κατάληψη της Ελλάδας. Στο πέρασμα των δεκαετιών, η Μοίρα έχει χρησιμοποιήσει μαχητικά Hurricane, Spitfire, F-84, RT-33A, F-104 Starfighter, A-7E Corsair II και F-16 Block 52+ Advanced, περνώντας στη νέα εποχή με τα F-16V- την πιο προηγμένη έκδοση του F-16 που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

