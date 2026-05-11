Διελεύσεις και αεροπορικές επιδείξεις παλαιών και σύγχρονων αεροσκαφών περιελάμβανε η αεροπορική επίδειξη το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, με την οποία η Πολεμική Αεροπορία γιόρτασε τα 95 της χρόνια.

Ειδικότερα, η επίδειξη περιλάμβανε διελεύσεις και αεροπορικές επιδείξεις των ιστορικών αεροσκαφών Supermarine Spitfire MJ755 και T-6 Harvard, σχηματισμού όλων των τύπων μαχητικών αεροσκαφών της ΠΑ, του ακροβατικού σμήνους Red Arrows, των μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που συμμετέχουν στην Άσκηση «NATO Tiger Meet 2026», καθώς και των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Παραβρέθηκε πλήθος στελεχών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και πρέσβεις άλλων χωρών, υψηλόβαθμα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας κ.α., με μαζική προσέλευση κόσμου. Η εκδήλωση συνεχίστηκε στον χώρο της Διεύθυνσης Ιστορίας της ΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, βραβεύσεις Μονάδων και προσωπικού της ΠΑ. Ειδικότερα, βραβεύθηκαν οι 112, 110, 115, 111, 116, 117 και 114 Πτέρυγες Μάχης, καθώς και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων, ως αναγνώριση της άριστης εκτέλεσης των αποστολών τους στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επίσης, βραβεύθηκαν το Αεροπορικό Απόσπασμα Καρπάθου και η 1η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης για την άριστη υποστήριξη των επιχειρησιακών αποστολών στην περιοχή.

Για τη διαρκή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας βραβεύθηκαν το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής, ενώ για την πολυετή προσφορά τους στο έργο της ΠΑ Αεροπορίας τιμήθηκε το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών.

