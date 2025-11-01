Μεγάλη είναι η θλίψη για τον θάνατο ενός μικρού παιδιού στον Ασπρόπυργο, όπου ένα 10χρονο κοριτσάκι έχασε την ζωή του και κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο προαύλιο του σχολείου του.

Από την πρώτη στιγμή, εκπαιδευτικοί του σχολείου έτρεξαν πάνω από το μικρό παιδί και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν μεγάλη «μάχη» προκειμένου να το κρατήσουν στην ζωή, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρνουν.

Οι συμμαθητές της με το που αντιλήφθηκαν τι συνέβη έβαλαν τα κλάματα, ενώ ο πατέρας της μικρής κατέρρευσε μόλις έμαθε τα τραγικά νέα για το παιδί του.

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το τί έγινε στο σχολείο του παιδιού στον Ασπρόπυργο: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο» αναφέρουν από το υπουργείο.

Από την άλλη μεριά, ο Πρόεδρος Παθολόγων Ελλάδας, Ευάγγελος Τούλης υποστήριξε τα εξής: «Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα. Απ’ ότι έχω ενημερωθεί έχει ξεκινήσει ήδη η διερεύνηση του περιστατικού.

Θα πρέπει να περιμένουμε και την ανάκριση αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση, που πιστεύω ότι θα ρίξει «φως» στα αίτια θανάτου. Έχουμε λίγα στοιχεία, δεν ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα αυτήν την στιγμή».