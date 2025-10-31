Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός κοριτσιού μόλις 10 ετών, που την ώρα της γυμναστικής κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δείξουν τα αίτια τού θανάτου της 10χρονης.

Το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του και άμεσα οι εκπαιδευτικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο οι διασώστες μετέφεραν τη μικρή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί για αρκετή ώρα έκαναν προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως τελικά να το καταφέρουν.

Λεπτομέρειες για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου κοριτσιού σε σχολείο στον Ασπρόπυργο έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

«Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο» αναφέρουν από το υπουργείο.