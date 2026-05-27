Για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον εθισμό στον τζόγο μίλησε ανοιχτά ο Γιώργος Κωνσταντίνου, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εξάρτηση ως ένα από τα πιο καταστροφικά πάθη που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος.

Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο vidcast «Rainbow Mermaids», εξήγησε πως αποφάσισε να αναφερθεί δημόσια στην προσωπική του εμπειρία, θεωρώντας ότι μέσα από τη δική του ιστορία ίσως μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Όπως ανέφερε, στόχος του ήταν όσοι παλεύουν με τον εθισμό στον τζόγο να μπορέσουν, μέσα από τα λόγια και τις εμπειρίες του, να αναγνωρίσουν καταστάσεις και συμπεριφορές που πιθανόν βιώνουν και οι ίδιοι, κατανοώντας καλύτερα τη φύση της εξάρτησης.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε αναλυτικά: «Μίλησα γιατί θεώρησα ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον. Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να γίνεται και αφηγητής, να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος -ίσως από τα χειρότερα- και θα μπορούσαν ένας δυο άνθρωποι να με ακούσουν και να το καταλάβουν καλύτερα το πράγμα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει μιλήσει και για άλλες πτυχές της ζωής του στο βιβλίο του, ωστόσο υποστηρίζει πως το κομμάτι του τζόγου έχει απασχολήσει τα media πιο έντονα: «Δεν έτυχε ποτέ να συζητηθεί ξανά. Το μόνο που έτυχε είναι ότι έχω γράψει τόσα και τόσα πράγματα και έχω γράψει ένα βιβλίο τότε, το “Showtime” με τη ζωή μου. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η δημοσιογραφία έδειξε ότι την ενδιαφέρει ο τζόγος», είπε με χιούμορ.