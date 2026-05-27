Στην απομακρυσμένη πόλη Ουτκιάγκβικ, που βρίσκεται στην Αλάσκα, ο ήλιος ανέτειλε στις 10 Μαΐου και θα παραμείνει πάνω από τον ορίζοντα για 84 ημέρες, μέχρι τις 2 Αυγούστου.Οι κάτοικοι της βόρειας αυτής περιοχής βίωσαν την Κυριακή την τελευταία τους νύχτα για σχεδόν τρεις μήνες, καθώς συμμετέχουν σε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Ήλιος του Μεσονυχτίου».

Τι ακριβώς είναι το φαινόμενο του “Ηλίου του Μεσονυχτίου”

Το φαινόμενο αυτό προσφέρει ατελείωτη ηλιοφάνεια και σε άλλες περιοχές της Αλάσκας, όπως στη Φέρμπανκς, όπου οι κάτοικοι θα ξαναδούν σκοτάδι σε 70 ημέρες, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συμβαίνει λόγω της κλίσης της Γης κατά τη διάρκεια των εβδομάδων γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο.

“Ο ήλιος αναδύθηκε στο Ουτκιάγκβικ την Κυριακή το πρωί και δεν θα δύσει ξανά μέχρι τις 2 Αυγούστου”, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Καιρού μέσω χρονογραφημένου υλικού που δείχνει τον ήλιο να δύει στις 1:48 π.μ. πριν ανατείλει ξανά στις 2:57 π.μ.

Η Κλίση της Γης και οι Επιπτώσεις στο Φως

Ο άξονας περιστροφής της Γης έχει γωνία κλίσης περίπου 23,5 μοιρών σε σχέση με την τροχιά γύρω από τον ήλιο σύμφωνα με πληροφορίες από την πολιτεία της Αλάσκας. Όσο πιο μακριά βρίσκεστε από τον Ισημερινό είτε προς βορρά είτε προς νότο, τόσο πιο έντονες είναι οι μεταβολές στο φυσικό φωτισμό κατά τη διάρκεια των εποχών.

“Γύρω στα μέσα Ιουνίου ο Βόρειος Πόλος στρέφεται προς τον Ήλιο”, εξηγεί η επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας. “Καθώς η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, ο Ήλιος φαίνεται να κινείται κυκλικά στον ουρανό χωρίς ποτέ να δύει”. Το χαμηλότερο γεωγραφικό πλάτος όπου παρατηρείται αυτό το φαινόμενο είναι ο Αρκτικός Κύκλος.

Σκοτάδι κατά τη Χειμερινή Περίοδο

Kάθε περιοχή που βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου (66,3 μοίρες βόρεια) βιώνει μέρες όπου ο ήλιος δεν δύει καθόλου. Αντιθέτως όμως κατά τη διάρκεια του χειμώνα το Ουτκιάγκβικ ζει μια περίοδο σκοταδιού διάρκειας έως και 64 ημερών!