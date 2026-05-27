Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στον απόηχο νέων προκλητικών τοποθετήσεων από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια» αναφέρουν οι πηγές του ΥΠΕΘΑ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, σε ομιλία του στην Αδριανούπολη, μεταξύ άλλων, έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, υποστήριξε πως η Τουρκία ενεργεί με αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, μα αυτό δεν σημαίνει πως θα κάνει υποχωρήσεις σε εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα, καθώς «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

Στη συνέχεια δήλωσε πως η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων και είναι μαξιμαλιστικές, προσθέτοντας πως «οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο» και πως «δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας»- καθώς και ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή.