Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Άμεση Δράση, όταν πολίτης ενημέρωσε για ένοπλη ληστεία με τραυματισμό ιδιοκτήτη καταστήματος στην οδό Πατησίων.

Στις έξι και μισή εισέβαλε ο ένοπλος στο κατάστημα και πυροβόλησε στο πόδι τον ιδιοκτήτη. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε ένα τζιπ και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί βάσει της περιγραφής ξεκίνησαν τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στη λεωφόρο Κηφισού. Ακολούθησε καταδίωξη και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο και να συλλάβουν τρεις εμπλεκόμενους ενώ αναζητούν έναν τέταρτο.