Τη διάρρηξη σε βίλα πασίγνωστου εφοπλιστή, στη Βάρη, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, με λεία πανάκριβα ρολόγια αξίας 1.500.000 ευρώ κατάφεραν να εξιχνιάσουν τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών της ΔΑΟΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), τα οποία σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών υπηκόοων Χιλής και μίας Ελληνίδας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα αρχηγός της σπείρας των κακοποιών είναι ένας 40χρονος από τη Χιλή, τον οποίο συνέλαβαν πριν από λίγες εβδομάδες για άλλη υπόθεση. Εκείνος –σύμφωνα με τις αρχές- επέλεξε το σπίτι του εφοπλιστή για «στόχο», έκανε όλες τις κατοπτεύσεις και έδωσε τις οδηγίες και τις εντολές στους δύο συγκατηγορούμενούς του, 33 και 26 ετών, για να εισβάλουν στη βίλα τα ξημερώματα της 13ης του περασμένου Δεκεμβρίου.

Οι κατηγορούμενοι επέλεγαν να ταξιδεύουν από χώρες εντός Σένγκεν, για να αποφεύγουν τον διαβατηριακό έλεγχο, ενοικίαζαν αυτοκίνητα και διαμερίσματα με πλαστά στοιχεία, διέπρατταν τις εγκληματικές πράξεις τους και αναχωρούσαν πολύ γρήγορα, για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Συνήθιζαν να αποκτούν πρόσβαση σε γειτονικές οικίες και από εκεί αναρριχούνταν, προκειμένου να φτάσουν στην οικία-στόχο. Εκεί, έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Στη συνέχεια, ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν τιμαλφή όπως πολύτιμα ρολόγια, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργαζόταν η οργάνωση.

Και οι δύο φυσικοί αυτουργοί έφθασαν στη χώρα μας δύο εβδομάδες πριν από τη διάρρηξη στη Βούλα, ο ένας έφυγε την επόμενη μέρα της κλοπής και ο δεύτερος εννέα ημέρες μετά από αυτήν.

Βασική συνεργός τους χαρακτηρίζεται από τους αστυνομικούς μία 23χρονη, η οποία είναι παντρεμένη με τον αδελφό του φερόμενου ως αρχηγού.

Σε βάρος των δύο ανδρών, που διαφεύγουν, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες τα εντάλματά τους να μετατραπούν από εθνικά σε διεθνή.