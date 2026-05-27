Στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μία πολυετή μάχη που έδινε για τη ζωή της. Η οικογένειά της ήταν συντετριμμένη, με τη μητέρα της πρώην γυμνάστριας και ηθοποιού να προχωρά υποβασταζόμενη, ενώ ο Τραϊνός Δέλλας και η κόρη του Βικτώρια βρίσκονταν πίσω της.

Μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή, αποχώρησαν όλοι ένας ένας, ωστόσο ο σύζυγος της Γωγώς Μαστροκώστα θέλησε να μείνει μόνος του πάνω από το μνήμα της, για αρκετή ώρα.

Την ώρα που το λευκό φέρετρό της βρισκόταν στο ξωκλήσι ενα χελιδόνι μπήκε στον χώρο και άρχισε να πετά χωρίς να φεύγει, σύμφωνα με παριστάμενο.

Ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα

Νωρίτερα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος λόγος του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος εμφανώς καταρρακωμένος αποχαιρέτησε τη γυναίκα της ζωής του με λόγια αγάπης, θαυμασμού και ευγνωμοσύνης.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου… έτσι με φώναζες παντού. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν ο φύλακας άγγελός σου, αλλά τελικά εσύ ήσουν ο άγγελος της ζωής μου», είπε μεταξύ άλλων, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έζησαν μαζί στις μάχες που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα με την ασθένεια.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής μίλησε για τη δύναμη ψυχής, την υπομονή και την αξιοπρέπεια που επέδειξε η σύζυγός του όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως ποτέ δεν λύγισε.

«Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ήσουν πάντα η προτεραιότητά μου», ανέφερε συγκινημένος, ενώ σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε πως αισθάνεται μικρός μπροστά στη γενναιότητα που επέδειξε η ίδια απέναντι στη ζωή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που απευθύνθηκε στη σύζυγό του λέγοντας:

«Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα ψηλά, μακριά από κάθε πόνο και κάθε ασθένεια».

Ο Τραϊανός Δέλλας έκλεισε τον επικήδειό του με στίχους από τραγούδι που, όπως αποκάλυψε, αφιέρωναν συχνά ο ένας στον άλλο, συγκινώντας βαθιά όσους βρέθηκαν στον ναό.

Σπαρακτικά ήταν και τα λόγια της κόρης τους, Βικτώριας, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της μιλώντας για την αγάπη, τις αξίες και τη δύναμη που της δίδαξε.

«Η μαμά μου έζησε με χαμόγελο και περηφάνια. Πάλεψε χωρίς φόβο και έδωσε δύναμη σε όλους μας», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Κλείνοντας, αφιέρωσε στη μητέρα της έναν ιδιαίτερα συγκινητικό στίχο:

«Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Στην εξόδιο ακολουθία στο Ελληνικό το «παρών» έδωσαν πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και τηλεοπτικό χώρο, μεταξύ των οποίων η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Ελένη Πετρουλάκη με τον Ίλια Ίβιτς.

