Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Νταν Γκρίνεϊ, ο βραβευμένος με Emmy σεναριογράφος που είχε γράψει το επεισόδιο «Bart to the Future» των Simpsons, στο οποίο «προέβλεπε» μια προεδρία Τραμπ 16 χρόνια πριν αυτή γίνει πραγματικότητα, ανακοίνωσε ότι θα είναι ο ίδιος υποψήφιος για την προεδρία το 2028.

Ο Γκρίνεϊ έχει γράψει πολλά επεισόδια της σειράς, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο «προφητικό», όπου γίνεται πρόεδρος η αδερφή του Μπαρτ Σίμπσον, Λίζα. Στο επεισόδιο η ίδια σε κάποιο σημείο αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο 4 φορές νικητής Emmy εμφανίζεται ντυμένος μάγος και περιγράφει τον εαυτό του ως «αυτόκλητο προφήτη». Στη συνέχεια μιλά για τα πολιτικά προβλήματα των ΗΠΑ, πετά τη στολή του μάγου και εμφανίζεται έτοιμος για τον Λευκό Οίκο. «Πάω για πρόεδρος. Η πλατφόρμα μου: Αμερική για όλους. Πάμε να το κάνουμε».