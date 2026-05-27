Η Ουκρανία έχει ένα «παράθυρο» έξι μηνών για να πάρει από τηΡωσία την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης και να ενισχύσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος διοικητής, προβλέποντας πως έρχεται «σημείο καμπής» μετά από πάνω από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή και με μεγάλο κόστος πρόοδο (αν και όχι απρόσκοπτη, καθώς έχουν υπάρξει επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις) από τότε που εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μα η προέλασή τους επιβραδύνθηκε ακόμα περισσότερο φέτος, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στα πεδία των μαχών, προσπαθώντας να τις απωθήσουν.

Ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, επικεφαλής του Γ’ Σώματος Στρατού της Ουκρανίας, είπε στο Reuters ότι θεωρεί πως ο ρωσικός στρατός είναι εξαντλημένος και ανίκανος πλέον για μεγάλες, αποφασιστικές επιτυχίες στα πεδία των μαχών. Αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κερδίσουν και διατηρήσουν το momentum για κάποιους μήνες, μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία στο μέτωπο και αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για το τελευταίο κομμάτι του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία που δεν κατέχει ακόμα, είπε.

«Πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι με εννιά μήνες είναι σημείο καμπής» είπε ο Μπιλέτσκι μιλώντας από καταφύγιο κάπου στο Χάρκοβο. «Για την ακρίβεια, νομίζω πως οι επόμενοι έξι είναι οι πιο κρίσιμοι» πρόσθεσε.

Ο έλεγχος του Ντονέτσκ ήταν σημαντικό εμπόδιο στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες που είχαν βαλτώσει, με τη Ρωσία να απαιτεί όλη την περιφέρεια και την Ουκρανία να αρνείται να αποσυρθεί από εδάφη που οι Ρώσοι δεν είχαν καταφέρει να πάρουν με τα όπλα. «Πρέπει να ορίσουμε αυτές τις κατευθύνσεις όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις θέσεις μας, να πάρουμε κάποια στρατηγικά σημεία και μετά να μιλήσουμε με τους Ρώσους από θέση ισχύος, όχι αδυναμίας, για μια πραγματικά σταθερή εκεχειρία» είπε ο Μπιλέτσκι, δεξιός πολιτικός που είχε ιδρύσει το Τάγμα Αζόφ και τώρα διοικεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. «Από στρατιωτικής άποψης, είναι ρεαλιστικό».

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει δεσμευτεί για νίκη στην Ουκρανία, και μέσα στον μήνα είχε πει πως νομίζει ότι ο πόλεμος τελειώνει.

Η ρωσική προέλαση έχει δυσκολέψει μετά την απόφαση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ να κόψει στις ρωσικές δυνάμεις την πρόσβαση στο σύστημα δορυφορικού Ίντερνετ Starlink. Στο μεταξύ το Κίεβο έχει αυξήσει τις επιθέσεις με drones μέσης εμβέλειας κατά της ρωσικής αεράμυνας και επιμελητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερα πλήγματα μακράς εμβέλειας βαθιά στη Ρωσία, σε πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε την προηγούμενη εβδομάδα πως η Ουκρανία είχε ανακτήσει περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2026. Σε επιστολή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, ζητώντας να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας. Σημειώνεται πως τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Αξιολογώντας την κατάσταση, ο Τζον Χέλιν της ομάδας αναλύσεων σύγκρουσης Black Bird στη Φινλανδία είπε πως όντως η κόπωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ η ουκρανική πολεμική προσπάθεια μαστίζεται από έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. «Φαίνεται όντως πως σε τέσσερις με πέντε μήνες είναι πολύ πιο πιθανό οι Ρώσοι να εξαντληθούν πριν τα ουκρανικά προβλήματα φτάσουν σε σημείο κορύφωσης» είπε στο Reuters.

Τη Δευτέρα το Institute for the Study of War στις ΗΠΑ είπε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας «αμφισβητούσαν ενεργά τον θεσιακό χαρακτήρα του πολέμου» και σύντομα θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για περιορισμένης κλίμακας μηχανοκίνητες επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της «Ζώνης Φρουρίων» στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονται οι μάχες μέσα στη στρατηγικής σημασίας πόλη Κωστιαντινίβκα. Πρόκειται για μια γραμμή οχυρωμένων πόλεων που λειτουργούν ως «άγκυρα» για την ουκρανική άμυνα. Η κατάληψή της θα επέτρεπε στη Ρωσία να απειλήσει το υπόλοιπο Ντονμπάς.

Ο Μπιλέτσκι, οι δυνάμεις του οποίου κρατούν πάνω από το 1/10 του συνολικού μετώπου, είπε ότι οι δυνάμεις του κρατούν την πτέρυγα γύρω από το Σλαβιάνσκ, στο βόρειο τμήμα της ζώνης, αναγκάζοντας τη Ρωσία να επιτίθεται στην πόλη κατά μέτωπο. Οι επιθέσεις αυτές έχουν μεγάλο κόστος, εξαντλώντας τις ρωσικές δυνάμεις, που έχουν υποστεί και μεγάλες απώλειες σε διοικητές/ αξιωματικούς- κάτι που εκλαμβάνεται ως υποβάθμιση των ρωσικών δυνάμεων και σε επίπεδο επαγγελματισμού.

Ο ίδιος σημείωσε πως η Μόσχα υστερεί πλέον σημαντικά σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών στο πεδίο της μάχης λόγω του ζητήματος με το Starlink, ωστόσο εκτίμησε πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε γενικές γραμμές στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας, με την Ουκρανία να έχει πλεονέκτημα στα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και στα βαρέα βομβαρδιστικά drones και η Ρωσία να έχει αβαντάζ στα drones οπτικής ίνας, που δεν επηρεάζονται από παρεμβολές.

Οι δυνάμεις του Μπιλέτσκι επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (όπως τα drones εδάφους), πρωτοπορώντας στη χρήση drones αυτοκτονίας και ρομπότ με πολυβόλα ή εκτοξευτές ρουκετών ως εναλλακτική στη χρήση πεζικαρίων, με στόχο ποσοστό 30% ως το 2027. Η επόμενη «επανάσταση» είπε, θα επιτρέπει στους διοικητές να πραγματοποιούν πιο «δημιουργικές» διακλαδικές επιθέσεις, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμες δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP