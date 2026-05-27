Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Βρετανία και οι σύμμαχοί της έχουν ένα «παράθυρο που κλείνει» για να παραμείνουν μπροστά από τις απειλές ασφαλείας από την Κίνα, τη Ρωσία και άλλους αντιπάλους, προειδοποιεί η διευθύντρια της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNBC, σε μια σπάνια δημόσια ομιλία της η Αν Κιστ Μπάτλερ, πρόκειται να πει ότι η Βρετανία βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή, με τη χώρα να αντιμετωπίζει όλο και πιο επιθετική συμπεριφορά από εχθρικά έθνη.

Advertisement

Advertisement

«Η Κίνα είναι τώρα υπερδύναμη στην επιστήμη και την τεχνολογία με εξελιγμένες δυνατότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών, τον κυβερνοχώρο και τις ένοπλες δυνάμεις» αναμένεται να πει, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα εκ των προτέρων από το γραφείο της.

«Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας αλλάζει» καθώς η ΑΙ συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, πρόκειται να πει, με νέες τεχνολογίες να δημιουργούν ένα παράθυρο που κλείνει προκειμένου να μείνουν μπροστά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του.

Η κυβερνοασφάλεια πρέπει να γίνει δέκα φορές πιο σημαντική, σύμφωνα με τη διευθύντρια της GCHQ, που θα ζητήσει ενίσχυση της ψηφιακής άμυνας παντού, «από τα γραφεία συσκέψεων μέχρι τα σαλόνια». Ακόμη, θα εστιάσει στην αυξανόμενη ρωσική απειλή, με ημερήσια υβριδική δραστηριότητα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

Η Μόσχα, θα τονίσει, «ανελέητα στοχεύει κρίσιμες υποδομές, δημοκρατικές διαδικασίες, αλυσίδες προμηθευτών και τη δημόσια εμπιστοσύνη», προσθέτοντας πως ο κίνδυνος λάθους εκτίμησης είναι ο υψηλότερος που η ίδια έχει δει ποτέ.