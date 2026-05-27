Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος όσον αφορά μια συμφωνία με το Ιράν, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ δεν συζητούν ελάφρυνση κυρώσεων στη χώρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, είπε ότι το Ιράν θέλει να κλείσει συμφωνία. «Το Ιράν το σκοπεύει, θέλουν πολύ να κλείσουν συμφωνία. Μέχρι τώρα δεν έχουν φτάσει εκεί…δεν είμαστε ικανοποιημένοι, μα θα είμαστε. Είτε θα είμαστε είτε απλώς θα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Advertisement

Advertisement

Πρόσθεσε ότι σε μια πιθανή συμφωνία- πλαίσιο με την Τεχεράνη τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν άμεσα μα δεν θα ελέγχονταν από κανέναν.

«Θα τα παρακολουθούμε, μα κανείς δεν θα τα ελέγχει. Αυτό είναι τμήμα της διαπραγμάτευσης που έχουμε. Θα ήθελαν να τα ελέγχουν. Κανείς δεν θα τα ελέγχει. Είναι διεθνή ύδατα και το Ομάν θα συμπεριφέρεται όπως κάθε άλλος, ή θα πρέπει να τους τινάξουμε στον αέρα» είπε.

Ο Λευκός Οίκος δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο για τα περί «Ομάν», ούτε η πρεσβεία του. Επίσης, ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν θα ένιωθε άνετα αν η Ρωσία ή η Κίνα έπαιρναν το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.