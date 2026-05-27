Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν θα δει άρση κυρώσεων ως αντάλλαγμα στην παράδοση του ουρανίου υψηλού επιπέδου εμπλουτισμού που διαθέτει, σύμφωνα με συνέντευξη στο PBS News.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, «δεν αληθεύει» και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα «απόλυτο επινόημα».

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά και ο ίδιος έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που θα είναι ευνοϊκή για τον αμερικανικό λαό, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε η Ολίβια Ουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας στο ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.