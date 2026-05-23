Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Η Ιβάνκα Τραμπ φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο σχεδίου δολοφονίας από 32χρονο Ιρακινό που, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, συνδέεται με δίκτυα προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ αλ-Σαάντι συνελήφθη στην Τουρκία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατηγορείται για εμπλοκή σε σειρά επιθέσεων και απόπειρες επιθέσεων σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο αλ-Σαάντι είχε βάλει στο στόχαστρο την κόρη του Αμερικανού προέδρου ως πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σε αμερικανική επιδρομή με drone στη Βαγδάτη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος είχε στην κατοχή του χάρτη της περιοχής όπου βρίσκεται η κατοικία της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Φλόριντα.

Ο αλ-Σαάντι φέρεται να είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναρτούσε απειλητικά μηνύματα, φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό και εικόνες που παρέπεμπαν σε στρατιωτική δράση. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, κατηγορείται για 18 επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων, μεταξύ των οποίων εμπρησμοί, επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και χτυπήματα σε αμερικανικά συμφέροντα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοί διεθνώς ως IRGC, είναι επίλεκτο στρατιωτικό και ιδεολογικό σώμα του Ιράν, που δημιουργήθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 για την προστασία του καθεστώτος.

Δεν πρόκειται απλώς για στρατιωτική δύναμη: διαθέτουν χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές μονάδες, ισχυρή υπηρεσία εξωτερικών επιχειρήσεων μέσω της Δύναμης Κουντς και σημαντική επιρροή στην πολιτική, την οικονομία και την περιφερειακή στρατηγική της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει το IRGC ξένη τρομοκρατική οργάνωση από το 2019, ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε το 2026 την ένταξή του στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η Ιβάνκα Τραμπ, 44 ετών, είναι κόρη του Ντόναλντ Τραμπ και της πρώτης συζύγου του, Ιβάνα Τραμπ. Υπήρξε επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα πριν αναλάβει ρόλο συμβούλου στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη προεδρία του πατέρα της, με έμφαση σε ζητήματα οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, κατάρτισης και εργασίας. Είναι παντρεμένη με τον Τζάρεντ Κούσνερ και έχει ασπαστεί τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό πριν από τον γάμο τους.

Το φερόμενο σχέδιο κατά της Ιβάνκα Τραμπ αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η σκιά των συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν, ακόμη και χρόνια μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί. Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

